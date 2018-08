Devil May Cry 5 | Capcom conferma la presenza di enormi boss

Devil May Cry 5 c'è perché lo volevano i fan : Devil May Cry 5 deve la sua esistenza al forte amore che i fan nutrono verso la celebre IP, spiega Capcom.Come riporta Dualshockers infatti Devil May Cry 5 sta vedendo la luce proprio perché sono stati i fan a volerlo fortemente, queste le dichiarazioni da parte del COO europeo Stuart Turner e il marketing director di Capcom Antoine Molant in occasione di un'intervista a GamesIndustry."Devil May Cry è stato un ottimo gioco, ma alcune persone si ...

Chi è il terzo personaggio giocabile di Devil May Cry 5? Capcom svela qualche nuovo dettaglio : Ci sono ancora molte cose che dobbiamo imparare su Devil May Cry 5, come, ad esempio, i misteri legati alle identità di alcuni personaggi.Durante un'intervista con Dengeki Online, riportata da Gamepur, il director Hideaki Mitsuno ha rilasciato qualche dichiarazione relativa al terzo personaggio che possiamo vedere nella key art del gioco, confermando che sarà giocabile anche se non ha rivelato la sua identità."Sicuramente è un personaggio ...

Resident Evil 2 e Devil May Cry 5 saranno giocabili alla Gamescom 2018 : Quest'anno Capcom ha avuto un grande successo grazie alla pubblicazione di Monster Hunter World, ma anche grazie agli annunci di Resident Evil 2 e DEvil May Cry 5 all'E3 2018. Per coloro che non possono aspettare l'arrivo degli ultimi due titoli citati, in programma per l'anno prossimo, sappiate che la Gamescom 2018, dal 21 al 25 agosto, sarà un'occasione per mettere mano agli attesi giochi.Come segnala Gamingbolt, Capcom Germany ha ...

Devil May Cry V : nuove informazioni su grafica - elementi action e molto altro : Devil May Cry V è stato uno degli annunci più interessanti e importanti dell'E3 2018, un ritorno potenzialmente in grande stile per Dante, Nero e tutto l'universo dell'IP targata Capcom che i fan attendevano dopo un capitolo per certi versi di rottura come il DMC: Devil May Cry sviluppato da Ninja Theory.Nonostante la voglia di tornare con un capitolo più canonico anche narrativamente parlando non tutti hanno apprezzato il primissimo trailer e ...

Devil May Cry 5 includerà una soundtrack dinamica : la musica cambierà in base al punteggio in combattimento : Prima che Devil May Cry 5 di Capcom venisse annunciato all'E3 2018 di Microsoft, c'erano molte voci e fughe di notizie che tentavano di prevedere l'arrivo del gioco. Dopo l'annuncio ufficiale, sono iniziate ad emergere moltissime speculazioni e, tra queste, c'era una che parlava della colonna sonora del gioco. Ebbene, il produttore del gioco ha recentemente confermato che Devil May Cry 5 sarà caratterizzato da una colonna sonora dinamica.Quindi, ...

Devil May Cry 5 : lo sviluppo è completo al 75% - spuntano dettagli sul villain del gioco : Devil May Cry 5 è stato tra i protagonisti dell'E3 2018, durante il quale è stato presentato con un trailer che ha acceso l'entusiasmo dei fan per questo quinto capitolo atteso da tempo. L'ultimo numero di Famitsu dedica una parentesi proprio al titolo sviluppato da Capcom, svelando molteplici dettagli sullo stato dei lavori e su alcuni personaggi che troveremo in Devil May Cry 5.Come segnala VG24/7, Famitsu rivela che lo sviluppo è completo per ...

Capcom annuncia che Devil May Cry 5 sarà giocabile alla Gamescom 2018 : L'attesissimo Devil May Cry 5, finalmente annunciato da Capcom in via ufficiale nel corso dell'E3 2018, tornerà protagonista in un altro importante evento, la Gamescom.Come segnala Gematsu, la compagnia ha annunciato, durante l'ultima edizione di Capcom TV, che Devil May Cry 5 sarà giocabile dal pubblico per la prima volta alla Gamescom 2018 di Colonia, in Germania, che si terrà dal 21 agosto al 25 agosto.sarà un'ottima occasione per capire come ...

I costumi della serie Devil May Cry in Street Fighter V : prime immagini - prezzo e uscita : Street Fighter V sta per ricevere dei costumi dedicati alla serie Devil May Cry, una modalità Survival aggiornata e molto altro. Capcom ha reso noto che per rendere omaggio all'annuncio di Devil May Cry 5 ci saranno dei costumi dedicati al suo action per Street Fighter V. Tra le novità in arrivo è previsto l’outfit di Dante per Ken e un costume di Nero per Ed. Entrambi potranno essere acquistati a partire dal prossimo 25 giugno al prezzo di 3,99 ...

Street Fighter V : in arrivo i costumi di Devil May Cry e un aggiornamento per la Survival Mode : Capcom ha annunciato altre chicche in arrivo nel prossimo futuro per Street Fighter V!Prima di tutto, come riporta Dualshockers, i costumi di Devil May Cry, che arriveranno per celebrare l'annuncio di Devil May Cry 5. Nello specifico si tratta del costume di Dante per Ken e del costume di Neo per Ed. I costumi in questione arriveranno come DLC il 25 giugno per $ 3,99 ciascuno. il costume di Gloria, invece, può essere ottenuto tramite la modalità ...

Un livestream in arrivo per Devil May Cry 5 e Resident Evil 2? : DEvil May Cry 5 e Resident Evil 2 sono due importantissime novità di Capcom presentate all'E3 2018, e a quanto pare saranno protagonisti di uno speciale livestream domani 20 giugno a partire dalle 13:00 ora italiana.Come riporta Resetera l'evento ci fornirà maggiori informazioni sui due titoli annunciati in occasione della fiera di Los Angeles. Sappiamo ormai da tempo della loro esistenza, ma informazioni dettagliate in merito non sono mai state ...

Devil May Cry V : Capcom sul nuovo look di Dante e Nero e molti altri dettagli : Il reveal con tanto di trailer che mostra alcune scene di gameplay di Devil May Cry V segna il ritorno di una saga importantissima che dopo il DMC: Devil May Cry di Ninja Theory si propone come un sequel numerato che vuole riprendere il filone narrativo principale del gioco. L'accoglienza, nonostante alcune storture di naso, è stata generalmente positiva.Uno degli elementi che più ha incuriosito i fan sono l'aspetto di Dante e Nero. Di questo e ...

Fan di Dante a raccolta : Devil May Cry 5 ha una data di uscita? : Che il primissimo (e a dir poco tamarro) trailer di Devil May Cry 5 vi abbia convinto o meno il ritorno sulla scena videoludica di un nome così importante non passa di certo inosservato. Un ritorno che finora è stato fissato alla primavera del 2019 ma grazie a un indizio presente su una pagina del sito ufficiale di Capcom potremmo avere tra le mani una finestra di lancio decisamente più precisa.Come riportato da Gaming Bolt, il sito propone una ...

Devil May Cry 5 : i fan cercano di capire chi sarà il terzo personaggio giocabile : In queste ore i fan di Devil May Cry si stanno dando da fare nel cercare di scoprire l'identità del terzo personaggio giocabile nel quinto capitolo, annunciato durante la conferenza E3 di Microsoft. Il trailer mostrato mostra scene di combattimento con protagonista Nero, è stato anche annunciato un terzo personaggio (oltre Dante) e, come detto sopra i segugi di internet stanno ispezionando il video alla ricerca del più piccolo indizio. Al ...

E3 2018 : il director di Devil May Cry 5 Hideaki Itsuno parla del ritorno della serie : Devil May Cry 5 è stato presentato durante la conferenza E3 Microsoft e segnando il ritorno del leggendario franchise, a quanto pare il reboot è sceso nel dimenticatoio.Il nuovo arrivato ha fatto un'ottima impressione sul pubblico che però si chiede il perchè di questo ritardo. Nel video che trovate qui sotto il game director Hideaki Itsuno risponde a questa domanda oltre a fornire qualche dettaglio sul gioco. Come riporta VG247, Itsuno spiega ...