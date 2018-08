Destiny 2 svela i bonus preorder de I Rinnegati | i dettagli

Svelate nuove armi e armature di Destiny 2 I Rinnegati - novità e data streaming di agosto : Sono state Svelate interessanti novità legate a Destiny 2. Nel Settimanale di Casa Bungie è stato annunciato un livestream in programma per il 7 agosto che sarà interamente dedicato alle armi, alle armature e ai combattimenti de I Rinnegati, la nuova espansione che segna l'avvio dell'Anno 2. Dal momento in cui è stato annunciato l'anno 2 di Destiny 2 sono stati resi noti anche una serie di dettagli su come si evolveranno i combattimenti tra i ...

Svelati gli Infami in Destiny 2 I Rinnegati - la nuova razza nemica dell’espansione : Destiny 2 ha delle grandi novità. Bungie ha presentato gli Infami, la nuova razza di nemici del DLC I Rinnegati. I nuovi Caduti mutati sono molto diversi dalle versioni originali sia per il loro comportamento che per la loro aggressività. Dal trailer di presentazione sembra proprio che il DLC I Rinnegati di Destiny 2 complicherà di molto la vita ai giocatori, affrontando tematiche diverse rispetto alle precedenti avventure. I giocatori ...

Svelati bonus preorder per Destiny 2 I Rinnegati : 3 edizioni - prezzi e contenuti : Bungie ha svelato quali sono i bonus preorder per Destiny 2 I Rinnegati riguardo tutte le edizioni dell'espansione, come riporta IGN. Già da diverse settimane infatti è disponibile al preordine la terza espansione di Destiny 2, I Rinnegati, in ben tre diverse edizioni: Standard, Standard + Annual Pass e Digital Deluxe. Tutti i giocatori che vogliono procedere con il preordine di una qualsiasi delle tre edizioni avranno in regalo il pacchetto ...