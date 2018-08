Delusione per Tortu | quinto nei cento metri agli Europei

Ciclismo - Froome supera la Delusione del Tour : è papà per la seconda volta : ROMA - Quattro giorni dopo la fine del Tour de France , Chris Froome ha di che consolarsi per la mancata vittoria. 'Benvenuta al mondo, ieri, mia piccola donna Katie'. Così con un tweet il ciclista britannico ha ufficializzato la nascita della sua seconda figlia. Il primo, Kellan, ha due anni. Allegata al messaggio una foto ...

Il Bari a De Laurentiis - la Delusione dei tifosi azzurri : «Perché non ha comprato Cavani?» : Ai tifosi napoletani l?acquisto del Bari da parte di Aurelio De Laurentiis proprio non è andato giù. La delusione è tangibile nelle parole dei sostenitori delusi...

Nazionale Under 19 - la Delusione di Plizzari : “non ci sono parole per descrivere il nostro stato d’animo” : Il portiere della Nazionale Under 19 ha commentato la sconfitta subita in finale contro il Portogallo “E’ impossibile spiegare il nostro stato d’animo dopo una partita del genere, non ci sono le parole giuste per descriverlo.. perché dopo aver dimostrato che coglioni abbiamo sotto, dopo non aver mai getta la spugna, non ci meritavamo la sconfitta, eppure è andata così“. Così su Instagram, Alessandro Plizzari, ...

Cibo per la mente : Delusione per la sentenza della Corte Ue sulle nuove tecniche di editing genetico : ... sono alcune delle misure auspicate dal manifesto Cibo per la mente, scaricabile dal sito Ciboperlamente.eu, per una politica di innovazione continua. Lo chiedono le 13 associazioni che hanno ...

Illusione e Delusione : ecco perché Bonucci lascerà il Milan : News Milan, Bonucci verso l'addio: i motivi della scelta Oggi la Gazzetta dello Sport spiega nel dettaglio perché Bonucci ha deciso di lasciare il Milan in questa vorticosa estate, tra giudizi dell'...

Piero Chiambretti / "Raffaella Carrà rinunciò al Festival di Sanremo nel 1997 per una Delusione d'amore" : Intervistato da La mia passione, Piero Chiambretti parla della sua esperienza da presentatore al Festival di Sanremo e svela perché Raffaella Carrà vi rinunciò...(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 19:20:00 GMT)

Piero Chiambretti e il retroscena su Raffaella Carrà : "Mi disse di no per una Delusione d'amore" : Piero Chiambretti, rivelazione su Raffaella Carrà Gli anni passano, ma a volte riportano a galla retroscena del passato che nessuno si sarebbe mai aspettato. E’ il caso delle ultime dichiarazioni di Piero...

Festival di Sanremo - Piero Chiambretti : 'Raffaella Carrà rinunciò nel 1997 per una Delusione d'amore' : Intervistato da La mia passione , Piero Chiambretti parla della sua esperienza da presentatore al Festival di Sanremo e svela i retroscena di quella sua prima conduzione nel 1997. Il trio di ...

Chiambretti : "Nel 1997 dovevo fare Sanremo con la Carrà - ma rinunciò per una Delusione d'amore" : Piero Chiambretti e Raffaella Carrà insieme sul palco a Sanremo? Sarebbe potuto accadere nel 1997, quando invece all’Ariston tornò Mike Bongiorno.“dovevo condurlo con lei, ma nei mesi precedenti ebbe una delusione d’amore e disse di non sentirsela più’”, ha raccontato Chiambretti a La mia passione. “Pensai che da solo non sarebbe stata una cosa buona. Venivamo dall’epopea di Baudo, serviva che il pubblico di Raiuno oltre a me avesse una ...

Formula 1 - GP Germania : rabbia e Delusione ad Hockenheim per Vettel : Poteva essere il gran premio della gioia, si è trasformato con questo pesantissimo errore, in quello che potrebbe diventare un momento determinate e chiave pensando al campionato. Da leader della gara ...

Gp di Germania - vittoria per Hamilton e Delusione per Vettel : Roma - Lewis Hamilton trionfa nel Gp di Germania e torna in vetta al Mondiale di Formula 1. L'inglese della Mercedes, scattato dalla 14esima posizione in griglia, si è imposto dopo una grande rimonta ...

Previsioni giochi gratis per PlayStation Plus di agosto 2018 - Delusione in arrivo? : PlayStation Plus riserverà grandi novità per agosto 2018 o i giochi gratis saranno una delusione come alle volte è capitato?. Sono già disponibili le prime Previsioni sui giochi gratis per PS4 della line-up PlayStation Plus di agosto 2018, ma l’annuncio ufficiale è in programma per mercoledì 29 luglio. Twinfinite ha pubblicato le proprie Previsioni sui giochi gratis PlayStation Plus di agosto 2018. La lista però deve essere interpretata come ...

La festa della Francia e la Delusione della Croazia : tutto il rammarico dei tifosi della Nazionale perdente ai Mondiali [GALLERY] : Tristezza e delusione sui volti dei tifosi croati: dopo Francia-Croazia, i supporter della Nazionale di Dalic sono tramortiti Tutta la felicità della Francia, per aver conseguito il suo secondo titolo mondiale, può essere paragonato (al contrario) solo alla tristezza della Croazia per essersi fatta sfuggire un traguardo importante. È sulle facce dei tifosi croati, che ci avevano creduto ed avevano sperato nel trionfo della loro squadra ai ...

L’Inghilterra dice addio a Russia 2018 - Southgate parla della Delusione cocente : “abbiamo perso il controllo del match” : L’Inghilterra perde ai supplementari contro la Croazia in semifinale, il commento del Ct Gareth Southgate dopo l’addio della sua Nazionale ai Mondiali di Russia 2018 L’Inghilterra ci credeva, forse troppo, alla conquista del Mondiale di Russia 2018. La sconfitta contro la Croazia in semifinale, allo stadio Luzhniki di Mosca, perciò brucia di più. Ad analizzare come siano andate le cose, anche il ct della Nazionale ...