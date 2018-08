Delitto di via Poma | 28 anni dopo ancora nessun colpevole

Simonetta Cesaroni/ Il Delitto di via Poma : 28 anni dopo il giallo continua (Sabato in giallo) : Sabato in giallo su Tv8 indaga sul delitto di via Poma , nome con cui si ricorda l'assassinio di Simonetta Cesaroni , avvenuto martedì 7 agosto 1990 in via Carlo Poma a Roma.(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 08:32:00 GMT)

Al via le riprese de Le Regole del Delitto Perfetto 5 - il cast di How to Get Away with Murder riunito per la nuova stagione : Il cantiere de Le Regole del Delitto Perfetto 5 (How to Get Away with Murder il titolo originale della serie) ha aperto i battenti: la produzione dei nuovi episodi della serie ABC è ufficialmente iniziata, come hanno testimoniato gli attori del cast Aja Naomi King, Conrad Ricamora, Karla Souza e Charlie Webber mostrando scatti sui social dalla prima riunione per la lettura del copione della première le cui riprese inizieranno a breve. I ...