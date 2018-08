Decreto dignità | riprese le votazioni al Senato | 700 emendamenti da esaminare Obiettivo

Di Maio : Decreto dignità - provvedimento a favore delle imprese : Roma – Le imprese “sono spaventate dal Decreto Dignita’ perche’ si e’ fatto terrorismo psicologico”, ma questo e’ un Decreto “per le imprese”. A sostenerlo il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, intervenuto a Radio24. “Ho abolito il redditometro e lo spesometro che erano due odiosi strumenti del fisco che trasformavano gli imprenditori in colpevoli fino a prova contraria e invece per me ...

Decreto dignità - Renzi la trottola : al Senato gira tra i banchi - saluta e si intrattiene con tutti : da Calderoli a Morra – FOTO : Matteo Renzi ha fatto gli onori di casa al Senato: in Aula per l’esame del Decreto Dignità e del Milleproroghe, si è profuso in saluti e scambi di battute con i Senatori di tutti gli schieramenti. Nel penultimo giorno di lavori del Parlamento prima della lunga pausa estiva, Matteo ha socializzato con i colleghi e, tra una votazione e l’altra, ha fatto il giro tra i banchi intrattenendosi con i compagni di partito, ma ...

Senato - ultime ore per approvare il Decreto dignità : domani atteso il via libera definitivo : Il testo del Decreto legge non ha subito correzioni in commissione rispetto a quello licenziato dalla Camera, ed è arrivato in Aula senza mandato al relatore. L'assemblea dovrà esaminare i circa 700 emendamenti ripresentati per l'Aula dalle opposizioni. Il via libera definitivo è atteso entro domani, o al massimo mercoledì mattina.Continua a leggere

Così Di Maio - sul 'Decreto dignità' - abolisce di fatto il bicamerlaismo : Questa argomentazione scarica ingiustamente sul sistema istituzionale le inefficienze di una classe politica frammentata. Il bicameralismo perfetto rappresenta invece un virtuoso meccanismo tramite ...

Così Di Maio - sul "Decreto dignità" - abolisce di fatto il bicamerlaismo : C'era un tempo l'inviolabile sacralità del bicameralismo. Quello che andava preservato dall'"attentato alla democrazia" ideato da Matteo Renzi e dalla perfida Jp Morgan, quello che, benedetto, consentiva a deputati e senatori di lavorare con calma e serenità ed evitare gli errori dettati dall'eccess

DL conversione in legge del Decreto dignità approvato alla Camera : ... divieto della pubblicità su giochi e scommesse e innalzamento della misura del prelievo erariale unico sulle vincite da apparecchi da gioco; ridefinizione del regime giuridico e fiscale dello sport ...

Aveva quasi conquistato un contratto a tempo indeterminato - grazie al Decreto dignità sarà presto disoccupato : "Buonasera Ministro @luigidimaio , ci tengo a farle sapere che, anche grazie a lei e al suo decreto dignità, oggi mi hanno confermato che da settembre sarò finalmente un disoccupato. Non è che per ...

Il Decreto legge dignità tra polemiche ed entusiasmi : Via della Camera. 312 i sì, 190 i contrari e 1 astenuto. Questi i numeri che fanno passare a Montecitorio il dl dignità, fortemente voluto dal Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio. Ma perché il Ministro, capo politico del Movimento 5 Stelle, crede così tanto in questo atto? Non è un mistero che il grillino ha sempre avuto a cuore la questione dei giovani e del lavoro. Parola chiave: cambiamento. E proprio da qui vuole ...

Luigi Di Maio - le aziende fuggono dall'Italia per il Decreto dignità e lui si difende così : 'Non è colpa mia' : Se Foodora lascia l'Italia non è colpa mia. Il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro Luigi Di Maio nega che ci sia il decreto Dignità , che fissa regole più rigide sui contratti a tempo ...

Decreto dignità : ecco quanti danni può fare : Le nuove regole volute dal governo secondo gli imprenditori hanno l'effetto opposto di quello desiderato: riducono l'occupazione. Com'è possibile? Per capirlo abbiamo scelto un'azienda di Castelfranco ...

Decreto dignità al rush finale. I timori dei mercati per il bilancio italiano : Banca d'Italia: 'Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia' 'L'economia italiana in breve'. - 8.45. Parigi. Produzione industriale a giugno in Francia. - 10. Roma. L'Istat ...

Di Maio difende il Decreto dignità : “Sulla pelle dei giovani non si lucra più” : Dopo il primo via libera del Parlamento sul decreto Dignità e il contemporaneo addio di Foodora all'Italia, continuano le polemiche politiche, ma il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico ribatte: "Vogliono darmi colpe che non ho, con il decreto diciamo che sulla pelle dei giovani non si può più lucrare".Continua a leggere

SONDAGGI POLITICI/ Decreto dignità M5s - rinnovi a rischio per 6 contratti su 10 : SONDAGGI Elettorali POLITICI, ultime notizie e intenzioni di voto: gli italiani sono razzisti? La paura per gli immigrati e il 15% che lo ammette senza problemi(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 14:00:00 GMT)

La grande illusione del Decreto dignità : Se l'economia non tira a sufficienza. Se l''esercito di riserva', misurato dal numero dei disoccupati, preme sugli stessi occupati. Se questa è la realtà italiana, ben difficilmente l'imperio della ...