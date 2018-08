Decreto dignità è legge | Pd attacca | è dl disoccupazione

Il M5s grida al complotto - ma il Decreto dignità fa già le prime vittime : Per i rappresentanti del M5s Toscana è una strumentalizzazione del decreto dignità, appena convertito in legge con il voto in Senato, ma quello che sta succedendo a diverse centinaia di lavoratori dell'azienda locale dei rifiuti Sei è esattamente ciò che in molti hanno tentato di spiegare in questi

Il Decreto dignità è legge. Ok del Senato con 155 sì - 125 no. Opposizioni : favorisce lavoro nero : Nel testo finale le modifiche sui voucher e lo slittamento a ottobre dei nuovi contratti - Con il voto positivo di 155 Senatori, 125 contrari e un solo astenuto, il decreto dignità diventa legge. Il ...

L'opinione del Pd sul Decreto Dignità : Roma, 7 ago., askanews, - 'Imprese che non assumeranno, lavoratori che rischieranno la disoccupazione, precari che rimarranno tali. Investimenti a rischio. Gli effetti della legge #disoccupazione del ...

Decreto dignità : ok definitivo del Senato - è legge : Via libera definitivo dell'Aula del Senato al Decreto dignità con 155 sì , 125 no e 1 astenuto. Il Decreto completa così la conversione in legge. "E' stato approvato dopo decine di anni il primo ...

Decreto dignità - Renzi : “Noi siamo partiti con 80 euro in più - loro con 80mila posti di lavoro in meno” : Dopo l'approvazione del Decreto Dignità al Senato, l'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi va all'attacco della maggioranza: "Noi siamo partiti con gli 80 euro in più, loro con 80mila posti di lavori in meno". E sul ministro del lavoro aggiunge: "Grazie alle ‘geniali’ intuizioni del ministro Di Maio perderemo 80.000 posti di lavori".Continua a leggere

Decreto dignità È LEGGE : APPROVAZIONE DEFINITIVA/ Video ultime notizie Senato : Liberi e Uguali irride Di Maio : DECRETO DIGNITÀ è LEGGE: via libera dal Senato al provvedimento di Luigi Di Maio. ultime notizie, 155 voti favorevoli e 125 contrari: esulta il Movimento 5 Stelle(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 18:38:00 GMT)

Il post Decreto dignità e la nuova frattura tra Europa e America. Di cosa parlare stasera a cena : Un coro brutto, di cui prima o poi si vergogneranno, per scandire, con il solito tàtà l'approvazione del Decreto che cambia apparentemente piccole cose nelle regole sul lavoro ma può creare danni sia ai rinnovi contrattuali sia alle strategie di assunzione. Il dramma degli ustionati e i tempi lung

Sì del Senato - il Decreto dignità è legge : Il Decreto Dignità è legge. Dopo il via libera della Camera, il Decreto infatti è passato anche al Senato con 155 voti a favore, 125 contrari e un astenuto. La conversione in legge del Decreto è ...

Gig Economy - l'occasione persa nel Decreto Dignità : In questi giorni il tanto discusso Decreto Dignità potrebbe essere convertito in legge. Molti sono stati gli emendamenti proposti, acceso il dibattito del mondo politico e non solo. I timori e le preoccupazioni su quanto il Decreto potrebbe portare con sé sono stati diversi, ma non è su questo che vorrei soffermarmi oggi. Quello su cui vorrei riflettere ...

Cosa prevede il Decreto dignità - in estrema sintesi - : Roma, 7 ago., askanews, - Ecco Cosa prevede in estrema sintesi il Decreto Dignità passato oggi al Senato. I punti principali sono la riduzione da 36 a 24 mesi della durata massima dei contratti a ...

Il Decreto dignità è legge : 'stretta' per il tempo determinato e bonus per gli Under 35 : 'Il nostro obiettivo - aggiunge - è quello di aggredire il precariato e rilanciare l'economia attraverso la stabilità occupazionale, creando le condizioni ideali per fare impresa. Gli incentivi alle ...

Scheda : Decreto dignità - ecco che cosa prevede la nuova legge : OK BANCA DATI PER MONITORAGGIO GIOCHI Il ministro dell'Economia, d'intesa con il ministro della Salute, condurrà un costante monitoraggio dell'offerta di gioco, anche attraverso una banca dati sull'...

Decreto dignità è legge - ok del Senato con 155 sì. Di Maio : 'Cittadini 1 - sistema 0' : Via libera definitivo dell'Aula del Senato al Decreto dignità con 155 sì, 125 no e 1 astenuto. Il Decreto completa così la conversione in legge. 'È stato approvato dopo decine di anni il primo Decreto ...

Decreto dignità - tutte le novità : dai paletti ai contratti a termine alle sanzioni per chi prende soldi pubblici e delocalizza : Fisco, lavoro, giochi e sport dilettantistico. Sono i quattro capitoli che compongono il Decreto Dignità del governo Conte, convertito in legge martedì 7 agosto. Il provvedimento, voluto dal ministro del Lavoro Luigi Di Maio per ridurre la precarietà, dispone che i contratti a termine possano durare non oltre 24 mesi. Dopo i primi 12 mesi, per rinnovarli occorrerà indicare la causale: in caso contrario il rapporto di lavoro si trasformerà ...