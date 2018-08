Decreto dignità è legge | ok del Senato con 155 sì Di Maio | ' Cittadini 1 - sistema 0'

Decreto dignità - tutte le novità : dai paletti ai contratti a termine alle sanzioni per chi prende soldi pubblici e delocalizza : Fisco, lavoro, giochi e sport dilettantistico. Sono i quattro capitoli che compongono il Decreto Dignità del governo Conte, convertito in legge martedì 7 agosto. Il provvedimento, voluto dal ministro del Lavoro Luigi Di Maio per ridurre la precarietà, dispone che i contratti a termine possano durare non oltre 24 mesi. Dopo i primi 12 mesi, per rinnovarli occorrerà indicare la causale: in caso contrario il rapporto di lavoro si trasformerà ...

Senato approva Decreto dignità : i due concorsi per l’infanzia primaria : Il Senato ha approvato il decreto dignità con la votazione avvenuta oggi. È l’Ansa a pubblicare un’ultima ora nella quale viene specificato l’esito della votazione. Ci sono stati 155 sì, 125 no e 1 astenuto. Il decreto dignità deve passare ora per la firma del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Per diventare pienamente operativo occorre […] L'articolo Senato approva decreto dignità: i due concorsi per ...

Dl Dignità - Di Maio : “Il primo Decreto non scritto da potentati economici e lobby” : “Il decreto Dignità appena approvato dal Senato è il primo decreto non scritto da potentati economici e lobby. Finalmente i cittadini segnano un punto: cittadini 1-sistema 0″. Lo ha dichiarato il vicepremier Luigi Di Maio in Senato subito dopo l’approvazione del decreto. “Sono contento di aver preteso le stesse cose che pretendevo quando ero all’opposizione. Oggi l’Italia ha il primato di essere il primo paese ...

Il Decreto dignità è legge : Pd : "-80 mila #ByeBye lavoro" : Il decreto dignità del governo Conte è legge dello Stato. Il testo, passato già per l'approvazione della Camera dei deputati, è stato votato oggi al Senato: 155 i voti favorevoli, 125 contrari e un astenuto. L'approvazione è quindi definitiva ed è avvenuta senza modifiche rispetto al testo uscito da Montecitorio.Palazzo Madama ha cioè confermato tra l'altro l'estensione fino al 2020 degli incentivi per assumere under 35 e la reintroduzione ...

Il Decreto dignità è legge : “stretta” per il tempo determinato e bonus per gli Under 35 : Via libera del Senato al Dl che supera definitivamente il Jobs Act. Previste anche norme in contrasto al disturbo del gioco d’azzardo

Decreto dignità - ecco cosa prevede la nuova legge : OK BANCA DATI PER MONITORAGGIO GIOCHI Il ministro dell'Economia, d'intesa con il ministro della Salute, condurrà un costante monitoraggio dell'offerta di gioco, anche attraverso una banca dati sull'...

Decreto dignità - tutte le misure : Roma, 7 ago., AdnKronos, - Fisco, lavoro, giochi e sport dilettantistico: ecco i quattro capitoli che compongono il Decreto legge dignità, approvato in via definitiva dal parlamento. Split payment, ...

Decreto dignità è legge : Roma, 7 ago., AdnKronos, - Via libera del Senato al Decreto dignità. Con 155 sì, 125 no e un astenuto l'assemblea ha licenziato in via definitiva il provvedimento, che nei prossimi giorni sarà ...

Il Decreto dignità è legge : Via libera del Senato al decreto dignità . Con 155 sì, 125 no e un astenuto l'assemblea ha licenziato in via definitiva il provvedimento, che nei prossimi giorni sarà pubblicato in Gazzetta ufficiale. ...

Il «Decreto dignità» è legge. Via libera definitivo del Senato : tutte le novità : Con l’ok di Palazzo Madama va in porto il provvedimento che introduce restrizioni sui contratti a termine: possibili due rinnovi e non più tre mentre il datore di lavoro è obbligato a specificare la causale dopo il primo rinnovo. Confermato il dimezzamento dei contributi per le assunzioni degli under 35 fino al 2020 introdotto dalla manovra 2018...

Il Decreto dignità è legge : stretta per il tempo determinato e bonus per gli Under 35 : Con 155 voti favorevoli, il Senato ha dato oggi l’ok definitivo al decreto Dignità che diventa così legge. Il testo non ha subito correzioni in commissione rispetto a quello licenziato da Montecitorio il 2 agosto ed è arrivato in Aula a Palazzo Madama senza mandato al relatore. I senatori hanno esaminato i circa 700 emendamenti presentati dopo che ...

Decreto dignità approvato al Senato - il durissimo intervento di Andrea De Bertoldi di FdI : Lo sciagurato Decreto-dignità è legge: si è conclusa al Senato l'approvazione del testo, passato con 155 voti favorevoli, 125 contrari e 1 astenuto. L'Aula si è espressa sul testo che era uscito dalla ...

Approvato il Decreto dignità Insorgono le opposizioni : Il Decreto Dignità è stato Approvato in via definitiva. Dopo l'ok alla Camera è arrivato anche il semaforo verde al Senato con 155 voti favorevoli, 125 contrari e 1 astenuto. Prima della approvazione ...

Il Decreto dignità è legge. Cosa cambia per i contratti di lavoro - e non solo - : Il Senato approva in via definitiva il testo già licenziato dalla Camera. Nuove norme anche sulla pubblicità del gioco d'azzardo. Ecco che Cosa cambia--Il provvedimento, voluto fortemente dal ministro del lavoro e dello sviluppo economico, Luigi Di Maio, nel corso dei lavori in Commissione e in Aula sia alla Camera che al Senato si è arricchito di nuove norme come lo stop alla stretta sui contratti di somministrazione per i lavoratori portuali, ...