Decimo posto per l' Under 18 | l' analisi di coach Capobianco

Basket - Europei U18 2018 : l’Italia chiude al Decimo posto : L’Italia ha chiuso al decimo posto gli Europei U18 di Basket maschile che si sono conclusi oggi a Riga (Lettonia). La nostra Nazionale è stata sconfitta dalla Spagna per 80-62 nella finalina che metteva in palio il nono posto. I ragazzi di coach Andrea Capobianco sono andati sotto nel primo quarto dove hanno subito ben 23 punti e sono sempre stati costretti a inseguire non riuscendo mai a impensierire gli iberici. In doppia cifra Matteo ...