De Rossi | Vinco con la Roma e poi vado in Mls

Diretta/ Caminati Rossi-Heidrich Gerson (risultato finale 2-1) : gli azzurri vincono in rimonta! (Beach Volley) : Diretta Caminati-Rossi Heidrich Gerson, risultato finale 2-1: vittoria in rimonta per la coppia azzurra nel girone D degli Europei beach volley, battuti i due svizzeri 15-12 al tie break(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 15:44:00 GMT)

Tour de France – Dall’assoluzione di Froome al paragone con Valentino Rossi - Nibali motivato : “anche se non vinco posso essere l’ago della bilancia” : Le sensazioni di Vincenzo Nibali alla vigilia della partenza del Tour de France 2018: lo Squalo dello Stretto motivato e carico per la Grande Boucle Parte ufficialmente oggi il Tour de France 2018: il grande ciclismo torna protagonista per un nuovo appuntamento super appassionante, di tre settimane, sulle terre Francesi. Dopo la vittoria al Giro d’Italia, Chris Froome, tra polemiche e contestazioni, dopo l’assoluzione dal caso ...

Mondiale 2018 : Belgio-Giappone vincono i diavoli Rossi al 94' - 3-2 - . Brasile ai quarti 2-0 Messico : Aggiornamento Grandioso Belgio che al 94 ultimo minuto dei regolamentari, il Giappone si fa trovare scoperto su contropiede dei diavoli rossi che sfruttano a pieno l'occasione, andando così ai quarti ...

MotoGp – Un mix di emozioni per Valentino Rossi in vista di Assen : “non vinco da un anno - ma…” : Le sensazioni di Valentino Rossi alla vigilia del Gp d’Olanda: il Dottore ad un anno dalla sua ultima vittoria Si prospetta un weekend ricco di spettacolo per gli appassionati dei motori: MotoGp e F1 saranno protagoniste indiscusse del fine settimana, insieme ai Mondiali di Russia 2018. Occhi puntati sulla Yamaha, che non vince una gara da poco più di un anno: Valentino Rossi, cercherà di risollevare le sorti del team proprio sul circuito ...