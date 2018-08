De Rossi pensa al rinnovo | ' La Roma tiene a me'

La pRossima generazione di Xbox? Si parla di due console di cui una pensata esclusivamente per lo streaming : Non è la prima volta che Thurrott alimenta rumor piuttosto interessanti riguardanti la prossima generazione di Microsoft, nome in codice (almeno secondo il portale) Scarlett.Proprio Thurrott torna sull'argomento rivelando quello che potrebbe essere il futuro di Xbox: una nuova generazione fondata su due hardware e su un piattaforma dedicata allo streaming dei videogiochi. Proprio lo streaming viene considerato da molte personalità del settore il ...

Vasco Rossi va in pensione dopo 40 anni da rockstar ma pensa al nuovo tour VascoNonStop Live 2019 : Vasco Rossi va in pensione ma a smettere di cantare non ci pensa nemmeno. Il rocker di Zocca oggi sessantaseienne, dopo quarant'anni di onorata carriera e altrettanti contributi versati nelle casse dello Stato, ha raggiunto il diritto ad ottenere l'erogazione della pensione da lavoro. Quarant'anni esatti sono passati da quando nel 1978 il suo primo album ...Ma cosa vuoi che sia una canzone..., fece il suo debutto grazie alla piccola etichetta ...

MotoGp - Flamigni pensa positivo : “la moto di Valentino Rossi? Registrati piccoli miglioramenti” : Matteo Flamigni parla in vista del nono appuntamento del campionato mondiale di motoGp, il telemetrista di Valentino Rossi commenta le condizioni della moto del pilota della Yamaha In attesa del nono round del campionato mondiale di motoGp, i piloti si preparano a darsi battaglia sulla pista del Sachsenring, che domenica metterà in scena il Gp di Germania. A commentare le prestazioni della moto di Valentino Rossi, anche il suo ...

Valentino Rossi - GP Germania 2018 : “Il ritiro di Pedrosa? Pensavo continuasse a correre. Spero di avere meno problemi rispetto al 2017” : Valentino Rossi si proietta al GP di Germania, nona prova del Mondiale 2018 di MotoGP, con determinazione e voglia di lottare. Non è mancato, però, da parte del nove volte iridato un pensiero sulla decisione di Daniel Pedrosa, pilota della Honda, di smettere di correre al termine di questa stagione. “Il ritiro di Pedrosa? Il nostro sport perde uno dei migliori piloti. Meritava di vincere un Mondiale in MotoGP. Probabilmente questa è la ...

Tuffi - Campionati Italiani 2018 : gli azzurri si esibiscono pensando ai pRossimi Europei : Dal 13 al 15 luglio la piscina di Bolzano ospiterà i Campionati Italiani Assoluti Estivi Open 2018 di Tuffi. Una rassegna importante per verificare la condizione degli azzurri in vista degli Europei che prenderanno il via tra circa un mese. Ci saranno tutti i migliori tuffatori del Bel Paese che in stagione hanno fatto vedere buone cose. Nel corso dell’ultimo Grand Prix, tenutosi sempre a Bolzano, i risultati di rilievo non sono mancati. ...

Paola Di Benedetto ha un nuovo fidanzato? Gli indizi che fanno pensare ad un flirt con Federico Rossi : Paola Di Benedetto e Federico Rossi stanno insieme? Tanti sono gli indizi social che farebbero pensare ad un nuovo fidanzato per l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi Paola Di Benedetto, dopo la storia finita male con Francesco Monte, potrebbe essersi presa una bella cotta per Federico Rossi. Il cantante del duo “Benji e Fede” potrebbe aver stregato la 24enne vicentina ex naufraga de L’Isola dei Famosi. Gli ...

Stadio Roma - Bonafede : “Nessun ripensamento su intercettazioni - provvedimento crea gRossi problemi alle procure” : Nessun ripensamento sullo stop e sulle modifiche annunciate al decreto intercettazioni. A rivendicarlo, a margine della relazione del Garante dei detenuti, il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. “Il provvedimento sulle intercettazioni ha trovato lo sfavore di avvocati, magistrati e di tutti gli addetti ai lavori. Da un punto di vista sostanziale indebolisce la lotta a quei fenomeni che le intercettazioni tendono a combattere e sta ...