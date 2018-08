De Rita | Siamo ancora brava gente? Ecco come le tensioni sui migranti rischiano di

Conte : 'Vista la dinamica - siamo stati fortunati'. Toninelli : 'Tutta la verità su incidente' : Il premier in visita ai feriti negli ospedali prima a Cesena e poi a Bologna. Un morto e 145 feriti il bilancio della spaventosa esplosione avvenuta sul raccordo autostradale Bologna-Casalecchio. ...

Fico storpia il cognome del deputato che ribatte : “Grazie Fica”. Ilarità e applausi in Aula. “Almeno noi di FI siamo coerenti” : “Vendetta verbale” del deputato di Forza Italia, Sestino Giacomoni, nel corso della discussione sul decreto dignità. Il presidente della Camera, Roberto Fico, gli dà la parola storpiando per sbaglio il cognome e chiamandolo “Giacomini”. Il deputato gli risponde, in tutta risposta, ribatte “grazie presidente Fica“. Dall’Aula si sono levati applausi e risate. “Questa cosa rimarrà negli annali” ...

CEUTA - ASSALTO MIGRANTI AL CONFINE : 600 ENTRANO IN UE/ Ultime notizie - le autorità "Non siamo un accampamento" : Spagna, 400 MIGRANTI assaltano il CONFINE a CEUTA, enclave in Marocco: Ultime notizie, la crisi migratoria colpisce anche Madrid, "porti chiusi in Italia? Sbagliano" contesta il Ministro(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 17:39:00 GMT)

Albano e Romina - la verità sul concerto annullato a Rimini : 'Non siamo stati pagati' : Albano Carrisi e Romina Power costretti ad annullare uno dei loro concerti previsti quest'estate a Rimini. Lo show era in programma ieri sera e per l'occasione tantissimi fan della coppia d'oro della musica italiana si erano mobilitati e organizzati per assistere dal vivo allo show che tuttavia è stato annullato. E sui social Albano e Romina hanno spiegato i motivi di tale decisione, precisando che alla base di tutto c'è la pessima ...

Cara Rita (Pavone) - possiamo parlare dei Pearl Jam? : Quando non si ha niente da aggiungere a un dibattito, meglio stare zitti. Ma aggiungere qualcosa allo strampalato dibattito che ha generato negli ultimi due giorni due trending topic di Twitter, forse, si può. Ieri ho visto «Rita Pavone» in tendenza e, cliccando, ho scoperto che la grintosissima artista aveva avuto da ridire sulla scelta di Eddie Vedder dei Pearl Jam di cantare, durante il concerto di martedì sera a Roma, Imagine di John Lennon ...

Amore Criminale - Veronica Pivetti a Blogo : "Confermata per la nuova edizione. Tema che meRita spazio dedicato - noi non siamo come i contenitori" : Una conduzione pacata, rispettosa delle storie raccontate, non forzata ma emotiva: così Veronica Pivetti è riuscita a conquistare l'affezionato pubblico di Amore Criminale, lo storico programma di Raitre in onda da undici anni. La Pivetti, nota soprattutto per i suoi ruoli da commedia ed, in tv, per essere la protagonista curiosa ed attenta di Provaci ancora Prof!, è stata riconfermata al timone del programma ideato da Matilde D'Errico, ...

Gossip U&D - la verità di Giulia De Lellis su Andrea Damante : 'Non siamo fidanzati' : Cosa sta succedendo tra i Damellis, la coppia più amata di Uomini e donne composta da Andrea Damante e Giulia De Lellis? C'è stato davvero questo ritorno di fiamma, così come testimonierebbero i diversi scatti che in questi giorni sono apparsi sui social oppure no? A fare un po' di chiarezza sulla questione è stata la De Lellis, che ieri sera ha voluto fare una diretta su Instagram, durante la quale ha risposto alle domande e alle curiosità dei ...

MATURita' 2018/ Prima prova - tracce di italiano : filo conduttore - l'umanità che siamo : Oggi gli studenti di quinta superiore hanno affrontato la Prima prova dell'esame di Stato 2018. Il filo conduttore? Una risposta al tempo presente. CORRADO BAGNOLI(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 15:56:00 GMT)SCUOLA/ "Ogni attimo è nostro": istruzioni per gli adolescenti che dimenticano la vita, di C. BagnoliSCUOLA/ Lo spazio sacro dove i bambini insegnano ai grandi, di C. Bagnoli

Mondiali Russia 2018 : toppa anche il Brasile : 1-1 contro la Svizzera. Siamo sicuri che l’Italia avrebbe demeRitato? : toppa anche IL Brasile- Passo falso anche da parte del Brasile nella gara d’esordio. Non basta il super gol di Countinho, Zuber pareggia i conti un favore della Svizzera. Dopo le difficoltà della Francia, il passo falso dell’Argentina, il ko a sorpresa della Germania, è arrivato anche il pareggio brasiliano. Grandi ancora totalmente in difficoltà […] L'articolo Mondiali Russia 2018: toppa anche il Brasile: 1-1 contro la ...

Parità e leggi per le donne - siamo soltanto a metà strada : Anni e anni di lotte civili e di movimenti femministi sono riusciti a garantire alle donne alcuni diritti fondamentali, dalla tutele sul lavoro alla protezione contro le violenze al diritto di famiglia. Fino al 1968 le donne potevano essere condannate per aver tradito il marito, e solo dal 1975 è stata stabilita la Parità tra i coniugi davanti alla legge. Significa che, prima di quella data, marito e moglie non avevano pari diritti né a livello ...

Terremoto Centro Italia - Conte : “Siamo qui per ascoltare le vostre richieste e stabilire le priorità” : “Non vi aspettate magie, non effetti speciali, ma cose concrete. Dobbiamo essere concreti. Intanto c’è un decreto in discussione, cerchiamo di farlo avviare“: lo ha dichiarato il premier Giuseppe Conte, lasciando la sede del comune di Amatrice dopo un incontro con gli amministratori sulla ricostruzione post sisma. “Siamo qui per ascoltare le vostre richieste, e stabilire le priorità sulle quali intervenire“, ha ...

F1 - Verstappen si gode un meRitato podio : “se continuiamo così - possiamo mettere in difficoltà Ferrari e Mercedes” : Max Verstappen ha analizzato il terzo posto ottenuto nel Gp del Canada, esprimendo la propria soddisfazione per essere tornato sul podio Quattordici anni dopo Michael Schumacher, Sebastian Vettel riporta la Ferrari sul gradino più alto del podio a Montreal, dominando in lungo e in largo il Gp del Canada. Photo4 / LaPresse Terza vittoria stagionale per il tedesco, la cinquantesima in carriera, che vale anche la leadership della classifica ...