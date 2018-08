Dalla raccolta alle aste al «doppio ribasso» della Grande distribuzione | chi decide il

ilsole24ore

: ISTITUIRE ALBO BRACCIANTI PAGAMENTI TRAMITE PUBBLICA ISTITUZIONE E MULTE SALATISSIME PER CHI SGARRA! Dalla raccolt… - pl1952 : ISTITUIRE ALBO BRACCIANTI PAGAMENTI TRAMITE PUBBLICA ISTITUZIONE E MULTE SALATISSIME PER CHI SGARRA! Dalla raccolt… - MonycaMarini : @civati Mo' se ne accorge! Dai tempi di mia nonna, passavano a raccogliere le donne da impiegare sui campi di racco… - mariandres2014 : RT @Vale4pigs: @PaolinaPG @civati Come consumatore non ho la possibilità di scelta di un acquisto etico. Basarsi solo sul prezzo finale non… -

(Di martedì 7 agosto 2018) I fatti nel foggiano, dove in pochi giorni sono morti in due incidenti 16 braccianti agricoli africani di ritorno da una giornata didi pomodori nei campi, ha riacceso il dibattito sul caporalato e sui costi e i rischiproduzione. I prezzi di vendita del pomodoro, infatti, non variano solo sulla base del rapporto tra quantità disponibile e domanda di mercato ma dipendono anche da tanti altri fattori che coinvolgono la filiera: dal produttore al trasformatore, fino al venditore finale...