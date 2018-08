Dalla prossima stagione di Serie A le immagini del VAR verranno trasmesse sui maxi

EA Origin Access : il servizio Premier sarà disponibile Dalla prossima settimana : Origin Access è l'ormai noto servizio di Electronic Arts per PC che permette ai sottoscrittori di accedere a una lunga serie di titoli del publisher, oltre a garantirgli alcuni sconti esclusivi e l'Accesso anticipato ai nuovi videogioci firmati EA in arrivo sul mercato.Sapevamo ormai da qualche tempo che Origin Access si sarebbe presto arricchito di un nuovo abbonamento, il Premier, e recentemente la compagnia ha finalmente annunciato quando ...

Gli sviluppatori di Assassin's Creed Odyssey si aspettano molto Dalla prossima generazione di console : Mentre alcuni si sono concentrati sull'attuale generazione all'E3 2018, altri sviluppatori guardano già al futuro, basti pensare a Bethesda con The Elder Scrolls 6 e per certi versi anche Starfield.Come riporta Gamingbolt, l'EVP di Ubisoft Lionel Raynaud ha parlato di come la tecnologia next-gen potrà espandere la saga di Assassin's Creed, è infatti convinto che un singolo Assassin's Creed potrà contenere diversi periodi storici e grazie ...

Milan - Sky conferma : Gandini DG Dalla prossima settimana - Gazidis AD : Sky Sport conferma che Umberto Gandini dalla prossima settimana sarà il nuovo direttore generale del Milan . Anche per lui, come per il brasiliano, si tratta di un ritorno in rossonero. Entrambi sono ...

La Covisoc boccia l’Avellino - ufficiale l’esclusione Dalla prossima Serie BKT : Il club irpino non è stato ammesso al prossimo campionato di Serie BKT. E' la terza società dopo Bari e Cesena che viene esclusa dal torneo cadetto. L'articolo La Covisoc boccia l’Avellino, ufficiale l’esclusione dalla prossima Serie BKT è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Terremoto nel calcio italia - dopo Bari e Cesena salta anche l’Avellino : il club biancoverde escluso Dalla prossima B : Il Consiglio Federale della Figc ha messo fuori gioco l’Avellino una volta ricevuto il parere negativo da parte della Covisoc dopo Bari e Cesena, anche l’Avellino è stato escluso dalla prossima Serie B. Ricevuto il parere negativo da parte della Covisoc, il Consiglio Federale della FIGC ha dunque fatto fuori dal prossimo campionato cadetto il club biancoverde, che tenterà adesso il ricorso al Collegio di Garanzia del Coni da ...

Overwatch : il nuovo eroe Wrecking Ball sarà disponibile Dalla prossima settimana : Dopo alcune settimane di fervida attesa, oggi Blizzard ha svelato quando il nuovo eroe di Overwatch, Wrecking Ball, sarà finalmente disponibile per tutti i giocatori sui server ufficiali del gioco.Come riporta DualShockers, a partire dal prossimo 24 luglio il tenero quanto pericoloso criceto si aggiungerà al roster di personaggi dell'hero shooter di Blizzard, e i giocatori PC, PS4 e Xbox One potranno finalmente provarlo. Fino a questo momento ...

Var - Rizzoli : 'Fuorigioco in 3D Dalla prossima stagione' : ROMA - ' Da un punto di vista tecnologico ci saranno delle novità per quanto riguarda il fuorigioco 3D che rende ancora più preciso il discorso dei centimetri, che può aver creato qualche problema in ...

Meteo - vento caldo in arrivo sull’Italia con Caronte/ Ma Dalla prossima settimana nuovo break temporalesco : Meteo, vento caldo in arrivo sull’Italia con Caronte: temperature in picchiata fino a 40°C ma solo per pochi giorni. Poi l'arrivo di un nuovo break temporalesco e clima fresco.(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 19:33:00 GMT)

Dalla prossima stagione l’attuale allenatore della Spagna - Julen Lopetegui - allenerà il Real Madrid : Il Real Madrid ha comunicato che il suo nuovo allenatore sarà lo spagnolo Julen Lopetegui, attuale allenatore della nazionale spagnola in procinto di partecipare ai Mondiali in Russia. Lopetegui sostituirà Zinedine Zidane, che ha lasciato la squadra il 31 maggio, e assumerà The post Dalla prossima stagione l’attuale allenatore della Spagna, Julen Lopetegui, allenerà il Real Madrid appeared first on Il Post.

Fortnite : novità per Fucili Pesanti e Trappole. I Jetpack non saranno più disponibili Dalla prossima settimana : Ancora aggiornamenti per il popolare Fortnite, questa volta gli sviluppatori hanno aggiornato le note del content update 4.3 confermando che sono in arrivo alcune modifiche.Le novità riguardano il bilanciamento dei Fucili Pesanti e delle Trappole. Come riportano i colleghi di VG247, i Fucili Pesanti sono stati depotenziati e ora i Fucili a pompa infliggono meno danni, con una riduzione da 90/95 a 80/85, mentre per quanto riguarda il ...

Miss America - il concorso di bellezza proibisce i bikini : la rivoluzione Dalla prossima edizione : Miss America si rivoluziona e non permette alle reginette di sfilare in bikini L’organizzazione del concorso di bellezza Miss America annuncia una clamorosa novità. dalla prossima edizione, prevista per settembre, le reginette non saranno giudicate in bikini. A seguito degli scandali di molestie sessuali che hanno infiammato la cronaca oltreoceano, si è ritenuto opportuno rendere il concorso meno maschilista e quindi non permettere alle ...

Meteo - temperature in salita. Giorni bollenti in Italia - ma l’estate dovrà ancora aspettare : Dalla prossima settimana cambierà tutto : Ma che caldo fa. dalla seconda decade del mese di maggio il clima in Italia ha iniziato a scaldarsi gradualmente grazie alla presenza dell’alta pressione di origine africana che, a fasi alterne, ha continuato ad influenzare le temperature su tutte le regioni Italiane. I dati alla mano – spiegano gli esperti del sito ilMeteo.it – sono chiari: le regioni meridionali sono state le zone più calde, data la vicinanza alla ...