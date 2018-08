Dal seminario alle 32 stelle Addio allo chef Robuchon

San Giovanni Maria Vianney - il patrono dei parroci che fu cacciato Dal Seminario : Se scoprissero questi arnesi dopo la mia morte, crederebbero che io ho già scontato i miei peccati e mi lascerebbero in Purgatorio fino alla fine del mondo'. La disciplina e il cilicio di don Balley ...

Chiesa e omosessualità : “Io - iniziato al sesso Dal mio superiore”. Storie di seminario su FqMillenniuM in edicola : Stanza di un seminario del Nord Italia, pomeriggio d’autunno, subito dopo la ripresa della scuola. Il quattordicenne Carlo e il suo padre spirituale sono sdraiati vicini sul letto, quando il don si alza di scatto e si precipita verso il bagno, in fondo al lungo corridoio del suo appartamento. Dopo qualche istante, Carlo decide di seguirlo, teme che non si senta bene, che possa aver bisogno di aiuto. Quando arriva dinanzi alla porta spalancata ...