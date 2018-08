Dal Portogallo | ' Sturaro piace allo Sporting Lisbona'

Dal Portogallo : 'Darmian - ipotesi Benfica' : ROMA - C'è anche il Benfica su Matteo Darmian . L'esterno italiano è in uscita dal Manchester United , Inter e Napoli sono sulle sue tracce ma anche i lusitani, riporta 'A Bola', potrebbero farsi ...

Jota - Dalla posa con Cristiano Ronaldo a suo erede? Ecco chi è il talento del Portogallo U19 : Questa la differenza con l'attuale centravanti della Juventus, ma simili sono i colpi che faceva registrare nei primi tempi della sua carriera, quando iniziò a strabiliare il mondo col suo talento e ...

Calcio - Europei Under 19 : Italia sconfitta in una finale Dalle emozioni forti - il Portogallo vince 3-4 ed è campione : L’Italia perde ai tempi supplementari un’incredibile finale degli Europei Under 19. Il Portogallo vince per 3-4, con doppietta di Joao Filipe e reti di Trincao e Pedro Correia, mentre per l’Italia non basta la doppietta (in due minuti) di Kean e la rete di Scamacca. Per il Portogallo è il primo titolo a livello Under 19, mentre gli azzurrini perdono la seconda finale europea consecutiva. L’incontro si è giocato sotto le ...

Europei U19 - Italia per l’impresa! Finale contro il Portogallo - gli azzurri a un passo Dal sogno : Kean e compagni per il trono : Ad un passo dal sogno, ad una sola vittoria dal tingere d’azzurro il cielo di Seinajoki, ridente cittadina in Finlandia dove oggi andrà in scena la Finale degli Europei U19 di calcio. L’Italia sfiderà il Portogallo in un atto conclusivo che si preannuncia scoppiettante e avvincente, una partita che mette in palio il titolo continentale di categoria: le due squadre cercano la gloria in quella che è la rivincita della Finale 2003 vinta ...

Dal Portogallo : 'Il Betis offre 20 milioni per William Carvalho' : LISBONA, Portogallo, - Il Betis accelera per William Carvalho : secondo 'Record', il club di Siviglia è disposto a offrire allo Sporting Lisbona 20 milioni di euro, pagabili in due rate, per ...

Juventus - Dal Portogallo : CR7 in bianconero entro poche ore : CR7 IN bianconero- Dopo la notizia bomba dei giorni scorsi, continua a trovare conferme il possibile passaggio in bianconero di Cristiano Ronaldo. Secondo quanto riportato dai colleghi portoghesi di “Record“, il passaggio in bianconero dell’asse portoghese sarebbe solamente questione di ore. AFFARE DA 350 MILIONI Di fatto, come si legge sul quotidiano portoghese, l’attaccante sarà […] L'articolo Juventus, dal ...

Dal Portogallo - Cristiano Ronaldo alla Juve è solo questione di ore : Il trasferimento dell’attaccante portoghese Cristiano Ronaldo dal Real Madrid alla Juventus, sarebbe solo questione di ore, almeno secondo il titolo d’apertura del quotidiano sportivo portoghese ‘Record’ che confermerebbe tutte le indiscrezioni degli ultimi giorni. Ad ogni modo anche la stampa spagnola è sulla stessa lunghezza d’onda. Secondo ‘As’ Cristiano Ronaldo si avvicina alla Juventus. ...

Cristiano Ronaldo a un passo dalla Juventus : dalla Spagna e Dal Portogallo ultime news - Ultime Notizie Flash : Cristiano Ronaldo a un passo dalla Juventus: dalla Spagna e dal Portogallo Ultime news. I bianconeri si preparano a fare il colpo dell'estate e il calciomercato si infiamma

Anche la Spagna - dopo il Portogallo - fuori Dal Mondiale : La Russia si è qualificata ai quarti dei mondiali, superando la Spagna ai rigori per 5-4. Allo stadio Luzhniki di Mosca i tempi regolamentari si erano chiusi sull'1-1: tutto nel primo tempo, con il vantaggio iberico grazie a un autogol di Ignashevich nel tentativo di anticipare Sergio Ramos al 12mo e pareggio di Dzyuba su rigore per un discusso mani di Piquè al 41mo. Nei supplementari la gara non si sblocca e ai rigori sono stati ...

Portogallo neutralizzato - il capolavoro dell’Iran Dal finale amaro : ma non basta una ‘Trivela’ a sporcare un pari che sa di riscatto : Cristiano Ronaldo neutralizzato, il Portogallo Campione d’Europa impaurito e costretto ad accontentarsi del pareggio: l’Iran firma un’impresa storica al di là del risultato La storia si ricorda solo dei vincitori e mai degli sconfitti. È vero, ma questa volta si potrebbe fare un’eccezione. L’Iran merita una menzione speciale da chi racconterà, un domani, le vicende di Russia 2018. In un girone in cui Spagna e ...

Calcio : Portogallo bloccato Dall'Iran : Il Portogallo è riuscito a centrare la qualificazione agli ottavi ma ha rischiato parecchio contro un'altra pretendente, l'Iran, in un match conclu...

La Grecia è fuori Dalla crisi. Salvarla è costato più del Pil del Portogallo : A quanto corrisponde il bailout della Grecia Alla fine, il valore dei tre bailout della Grecia toccherà i 310 miliardi di euro: un valore più alto dell'intera economia di Hong Kong. E non solo. E' la ...

Mihajlovic ricomincia Dal Portogallo - : Dopo la non eccelsa esperienza sulla panchina del Torino, Mihajlovic sarebbe pronto a rimettersi in gioco. Secondo O Jogo, media portoghese, ci sarebbe già un accordo tra il tecnico serbo e lo ...

Portogallo-Spagna - Dalle 20.00 La Diretta Hierro debutta contro Cristiano Ronaldo : Al secondo giorno di Russia 2018 è già il momento di una delle partite più interessanti e attese dell'intera fase a gironi. A Sochi, nello stadio che ha ospitato la cerimonia di apertura e chiusura ...