Dal 2019 nuove regole delle Banche per contrastare lavoro nero e riciclaggio

Contanti e assegni : nuove regole a partire Dal 2019 : L'Associazione Bancaria italiana ha predisposto un nuovo set di regole, in conformita' alla normativa antiriciclaggio, per quanto riguarda i pagamenti in Contanti, gli assegni, ma anche i libretti nominativi. Queste regole sono estremamente più severe e, come mette in evidenza il quotidiano napoletano Il Mattino potrebbero comportare, in caso di violazione, delle multe molto salate [VIDEO]. Queste nuove disposizioni dovrebbero entrare pienamente ...

Seggiolini auto - la Camera approva l’obbligo di dispositivi anti-abbandono Dal 2019 : ecco come cambia la normativa : Una corsia preferenziale per introdurre i Seggiolini anti-abbandono in auto. La proposta che prevede l’obbligo di montare i Seggiolini salva bebè, con dispositivi acustici che rivelino la presenza del bambino a bordo delle vetture è stata infatti approvata direttamente in Commissione Trasporti alla Camera. Per velocizzare i tempi. Con questo obiettivo sono stati sette i disegni di legge che, nei giorni scorsi, hanno ottenuto la sede legislativa, ...

Licei brevi - si parte Dall'anno scolastico 2018-2019 : tutte le novità : Con l'anno scolastico 2018/2019 inizia una sperimentazione che avvicina l'Italia all'Europa. In 192 scuole selezionate dal...

Il TCR Australia sarà realtà Dal 2019 : ... spiega, motivando l'entusiasmo con la popolarità della serie in molti Paesi del mondo. « Non vediamo l'ora di confrontarci con i team, i costruttori e i promoter dell'evento per garantire il ...

Ricciardo passerà in Renault Dal 2019 : ha firmato un contratto biennale : Cyril Abiteboul, managing director di Renault Sport Racing, ha aggiunto: "Aver messo sotto contratto Daniel dimostra la nostra determinazione nel voler accelerare i nostri progressi per arrivare ...

Ricciardo lascia la Red Bull : va alla Renault Dal 2019/ F1 - ultime notizie : "Sono pronto per una nuova sfida" : Ricciardo lascia Red Bull: va alla Renault dal 2019. "Sono pronto per una nuova sfida". Formula 1, le ultime notizie sul pilota.

F1 - UFFICIALE : Daniel Ricciardo saluta la Red Bull e correrà con la Renault Dal 2019! : Le notizie si susseguono una dopo l’altra. Pochi minuti fa era arrivato il comunicato della Red Bull che informava che Daniel Ricciardo avrebbe lasciato il team di Milton Keynes al termine della stagione in corso (clicca qui per la notizia) lasciando aperti i discorsi sul dove sarebbe poi andato a correre. I pensieri hanno avuto breve vita, dato che la Renault, a sua volta, ha immediatamente emesso un comunicato nel quale spiegava che ...

Dal 21-1-2019 tutta Milano sarà Area B - Ztl a basse emissioni : Milano, 2 ago., askanews, - La Giunta comunale di Milano ha approvato oggi l'introduzione di Area B, zona a traffico limitato e a basse emissioni inquinanti vasta quasi quanto i confini della città, ...

Si paga Dal 2019 con il volantino MediaWorld d’agosto per Samsung Galaxy S9 e Huawei P20 Lite : Chi l'ha detto che ad agosto non si possa prendere in esame un volantino MediaWorld e più in particolare alcune offerte per determinati smartphone? Dopo la promozione di Unieuro, infatti, bisogna concentrarsi assolutamente sulle offerte concepite dall'altra grande catena che opera in Italia, che per l'occasione ha pensato ad una cosa decisamente particolare. Soprattutto per chi ha in mente di acquistare modelli specifici come i vari Samsung ...

Serie A 2018-2019 - ecco anticipi e posticipi Dalla 1a alla 3a giornata : E’ ormai iniziato il conto alla rovescia in vista dell’inizio della Serie A 2018-2019, al via ufficialmente nel weekend del 18-19 agosto. La Lega Calcio ha comunicato anticipi e posticipi delle prime tre giornate in modo tale da dare la possibilità agli appassionati di capire in quale orario giocherà la propria squadra del cuore. In […] L'articolo Serie A 2018-2019, ecco anticipi e posticipi dalla 1a alla 3a giornata è stato ...

Riforma pensioni : quota 100 - stop Ape social e contributo su assegni da 2000 euro Dal 2019 : Arrivano novita' sulla Riforma delle pensioni della fine del 2018 in merito all'introduzione dell'uscita anticipata a quota 100, allo stop dell'Ape social e al contributo di solidarieta' sugli assegni di pensione da calcolarsi sugli importi a partire dai 2.000 euro lordi. Ne ha parlato in un'intervista concessa al quotidiano La Stampa, Alberto Brambilla, relatore per la Lega di Matteo Salvini del programma delle pensioni. Tuttavia, il contributo ...

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : i colpi di mercato e gli affari messi a segno Dalle squadre. Juventus scatenata - Milan rafforzato : Le dodici società che parteciperanno alla Serie A 2018-2019 di Calcio femminile sono nel vivo della sessione di mercato estiva per essere pronte in vista della prima giornata di campionato che prenderà il via sabato 15 settembre. Andiamo ad analizzare i movimenti di mercato più importanti registrati sinora dalle squadre della massima Serie. Partiamo dalle campionesse d’Italia in carica della Juventus, che si sta rendendo protagonista di un ...

Ai Musei Capitolini la mostra “La Roma dei Re. Il racconto dell’Archeologia” : Dal 27 luglio 2018 al 27 gennaio 2019 nelle Sale Espositive di Palazzo Caffarelli e nell’Area del Tempio di Giove con reperti presentati per la prima volta al pubblico : Roma – Dal 27 luglio 2018 ai Musei Capitolini La Roma dei Re. Il racconto dell’Archeologia, una nuova importante mostra ad ingresso gratuito per i possessori della MIC, la nuova card che può essere acquistata da chi risiede e studia nella Capitale a soli 5 euro consentendo l’ingresso illimitato per 12 mesi nei Musei Civici. Per info www.MuseiincomuneRoma.it Gli inizi di Roma sono spesso confinati, nella comune immaginazione, ai miti della ...