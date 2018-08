Da novembre scadono i conti dormienti | quali sono i risparmi che gli italiani rischiano

fanpage

: Conti dormienti, termini scadono da novembre: come chiedere rimborso - gooruf_it : Conti dormienti, termini scadono da novembre: come chiedere rimborso - cremonesig : Il Mef avverte: 'Da novembre scadono i termini per recuperare i conti dormienti' - CacelliPartners : Il Mef avverte: 'Da novembre scadono i termini per recuperare i conti dormienti' -

(Di martedì 7 agosto 2018) Da2018 iniziano a scadere i termini per poter recuperare le somme dei, ovvero quelle cifre dimenticate sia come depositi di denaro che comecorrenti e azioni.queisu cui non vengono effettuati prelievi o operazioni da, in totale, venti anni.nua a leggere