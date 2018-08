Crocifisso nei luoghi pubblici | proposta Lega divide Luxuria | “Polemica strumentale

Crocifisso obbligatorio nei luoghi pubblici? Ecco la proposta della LEGA : proposta di legge da parte della LEGA . Di seguito tutti i dettagli a riguardo Il disegno che porta come prima firma quella della deputata del Carroccio Barbara Saltamartini, prevede una multa fino a mille euro per chi non rispetta l’esposizione che deve essere “in luogo elevato e ben visibile”. Ironia sui social: “A quando i roghi delle streghe?” Crocifissi obbligatori nelle scuole, nelle università, nelle aule di ...

Crocifisso obbligatorio nelle scuole e nei porti : la proposta della Lega scatena il dibattito : La Lega rilancia la battaglia sul crocefisso da esporre in scuole, università, aule di giustizia, porti, aeroporti e stazioni, prevedendo multe fino a mille euro. È stata presentata il 26 marzo alla Camera, quindi a pochi giorni dall'insediamento del nuovo parlamento, una proposta di legge sul tema e la notizia, in questi giorni, ha scatenato il dibattito in rete, tra favorevoli e contrari.L'hashtag #Crocifisso è rimasto ...