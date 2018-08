Crippa conquista il bronzo nei 10000 metri

Atletica - Europei 2018 : prima medaglia per l’Italia - Yema Crippa conquista il bronzo sui 10000! Che colpo del “Braccio di Dio” : Arriva la prima medaglia per l’Italia agli Europei 2018 di Atletica leggera e porta la firma di Yeman Crippa, spettacolare bronzo sui 10000 metri in una gara dove si è distinto grazie a un’interpretazione tattica da vero maestro e per un finale da fuoriclasse che gli ha così permesso di conquistare il terzo gradino del podio. Alla vigilia il 21enne era accreditato per mettersi in luce a Berlino stando ai tempi fatti registrare in ...