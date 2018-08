Credito Valtellinese | Credit Agricole detiene il 5%

Piazza Affari : amplia il rialzo Credito Valtellinese : Ottima performance per Credito Valtellinese , che scambia in rialzo del 4,34%. Il trend di Credito Valtellinese mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE MIB . Questa situazione classifica ...

Segno meno per il comparto bancario a Piazza Affari - -1 - 29% - - scambi negativi per Credito Valtellinese : Teleborsa, - Seduta in ribasso per il settore bancario italiano, preannunciato dall'andamento debole dell'EURO STOXX Banks. Il FTSE Italia Banks ha chiuso la giornata a quota 9.926,55, in diminuzione ...

Piazza Affari : luce verde per Credito Valtellinese : Effervescente Credito Valtellinese , che scambia con una performance decisamente positiva del 3,23%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in ...

Credito Valtellinese - Oceanwood va al ribasso : La Consob informa che il Gruppo Oceanwood Capital Management Limited ha ridotto lo " short selling " sul Credito Valtellinese , dallo 0,55% allo 0,42%, in data 10 luglio 2018.

In calo il comparto bancario a Piazza Affari - -1 - 61% - - flessione scomposta per Credito Valtellinese - -2 - 54% - : Teleborsa, - Scivola il settore bancario italiano, dopo l'andamento in frazionale ribasso dell'EURO STOXX Banks. Il FTSE Italia Banks chiude a quota 9819,83 con un peggioramento di -160,55 punti ...

Credito Valtellinese - stipulato atto fusione per incorporazione di Credito Siciliano : Teleborsa, - Sottoscritto, oggi 18 giugno, l'atto di fusione per incorporazione di Credito Siciliano in Credito Valtellinese. La fusione avrà effetti giuridici, secondo quanto stabilito nell'atto di ...

Banche - crisi come in Scandinavia Quella somiglianza in agguato... Il caso del Credito Valtellinese : La crisi bancaria in Scandinavia dei primi anni Novanta, pesante e drammatica, mi fa venire in mente una locuzione latina assai amata da chi si cura con l’omeopatia: similia similibus curantur. Tradotta letteralmente significa “i simili si curino coi simili” Segui su affaritaliani.it

Credito Valtellinese acquisisce Claris Factor : Teleborsa, - Credito Valtellinese ha sottoscritto un contratto che prevede l'acquisizione da parte di CreVal del 100% del capitale sociale di Claris Factor a fronte di un corrispettivo pari a 5 ...

Creval - ecco novità ed esuberi al Credito Valtellinese : L'articolo di Francesca Gerosa, giornalista di Mf/Milano finanza Le adesioni volontarie al piano esuberi del Creval vanno oltre i suoi obiettivi. Concluso il periodo per l'adesione, sono pervenute al ...

Credito Valtellinese - CdA nomina Mauro Selvetti Amministratore Delegato : Teleborsa, - Mauro Selvetti diventa Amministratore Delegato di Credito Valtellinese. Lo ha deciso il CdA della Banca che ha cooptato e nominato il Direttore Generale che assumerà la carica di A.D. con ...

