Cosa prevede il Decreto Dignità | in estrema sintesi

Caporalato - Cosa prevede la Legge Martina : Caporalato, cosa prevede la Legge Martina La Legge 199 del 2016 punta a punire anche gli imprenditori coinvolti. Nella parte "preventiva", si premiano le aziende che operano nella legalità Parole chiave: Caporalato ...

Il Decreto Dignità è legge - il Senato dà il via libera definitivo. Ecco Cosa prevede : Via libera definitivo dell'Aula del Senato al Decreto Dignità con 155 sì, 125 no e 1 astenuto. Il Decreto completa così la conversione in legge. Molti gli schieramenti che si sono detti delusi. "Se l'...

Milleproroghe - via libera del Senato : ecco Cosa prevede : L'unica prescrizione è che "entro il 30 settembre 2018" devono comunicare i saldi obiettivo rideterminati agli enti locali interessati e al ministero dell'Economia-Dipartimento della Ragioneria ...

Primo sì alla legge "salva bebè" : ecco Cosa prevede - : Un dispositivo luminoso e acustico che avvisi i genitori della presenza del bambino in auto: la proposta di legge approvata dalla commissione Trasporti della Camera , se passerà al Senato, comporterà ...

Cosa prevede la legge Mancino che il ministro Fontana vorrebbe abolire : Reclusione fino a un anno e 6 mesi - o una multa fino a 6 mila euro - per chi propaganda "idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico", oppure "istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi". Carcere da 6 mesi a 4 anni per chi, "in qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o ...

Cosa prevede la legge Mancino che il ministro Fontana vuole abolire : Il ministro della Famiglia Lorenzo Fontana ha proposto l'abolizione della legge Mancino. Una vecchia battaglia della Lega, che il ministro ha deciso di far tornare attuale dopo il caso Deisy Osakue. In un post su Facebook ha scritto: "I fatti degli ultimi giorni rendono sempre più chiaro come il razzismo sia diventato l'arma ideologica dei globalisti e dei suoi schiavi (alcuni giornalisti e commentatori mainstream, ...

Legge Mancino - Cosa prevede la norma che il ministro Fontana vuole abrogare : le sanzioni per i crimini d’odio : È il principale strumento legislativo che l’ordinamento italiano offre per la repressione di chi commette crimini d’odio. Questa è la Legge Mancino, la norma introdotta nel 1993 che ha preso il nome dall’allora ministro dell’Interno proponente, Nicola Mancino, e che ora Lorenzo Fontana, titolare del dicastero della Famiglia, propone di abrogare, sostenendo che “in questi anni strani si è trasformata in una sponda ...

Che Cosa prevede la legge sull’immigrazione che tormenta la Francia : Parigi. Dopo un percorso tortuoso ed estenuante, martedì sera il Parlamento francese ha approvato in via definitiva il progetto di legge “per un’immigrazione controllata, un diritto d’asilo effettivo e un’integrazione riuscita”, la riforma più contestata di questa prima parte di quinquennio. Promoss

