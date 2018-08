Controllo auto prima di un viaggio | come partire tranquilli?

gqitalia

(Di martedì 7 agosto 2018) Le ferie estive sono oramai vicine per buona parte degli italiani e in molti hanno già iniziato i preparativi pre-partenza. Quest’anno hai optato per una vacanza on the road con la tua macchina? Allora ti consigliamo di effettuare undi. Se hai un po’ di dimestichezza potrai effettuare tu stesso i controlli. In alternativa, porta la tuamobile dal meccanico di fiducia. Ecco quindi quali verifiche dovrebbero essere sempre fatte per un efficace check updi un. Documentie revisione Se stai perper una vacanza con la tuamobile,cosa verificha di essere in pari con il pagamento del bolloe dell’assicurazione RCcosìdi aver effettuato la revisione. Assicurati inoltre di non lasciare a casa i documenti obbligatori da tenere inla patente di guida, il libretto di circolazione e il ...