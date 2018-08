Conti dormienti | cosa sono e come chiedere il rimborso

Il Mef avverte : "Da novembre scadono i termini per recuperare i Conti dormienti" : A partire da novembre chi ha dimenticato soldi o titoli nelle casse della banca o della posta oppure da molti anni non li usa più perderà il diritto di disporne. Lo ricorda il ministro dell'Economia e delle Finanze: inizieranno, infatti, a scadere i termini per l'esigibilità di quelli che sono definiti " conti dormienti".Questi titoli sono confluiti in un Fondo nel 2008: fanno parte del tesoretto somme inutilizzate relative a ...

Conti dormienti : da novembre 2018 scatta la prescrizione : Un invito a svegliarsi e affrettarsi arriva dal Ministero dell’economia e delle finanze, che comunica a tutti i cittadini come da novembre 2018 inizierà la prescrizione per i Conti dormienti, e quindi per il diritto a esigere somme in denaro depositate in Conti e libretti di risparmio, lasciati lì a prendere polvere per anni. Il Tesoro ha infatti ricordato con una nota che “a partire dal mese di novembre 2018, inizieranno a scadere i termini per ...