Contanti e assegni | nuove regole a partire dal 2019

(Di martedì 7 agosto 2018) L'Associazione Bancaria italiana ha predisposto un nuovo set di, in conformita' alla normativa antiriciclaggio, per quanto riguarda i pagamenti in, gli, ma anche i libretti nominativi. Questesono estremamente più severe e, come mette in evidenza il quotidiano napoletano Il Mattino potrebbero comportare, in caso di violazione, delle multe molto salate VIDEO. Questedisposizioni dovrebbero entrare pienamente in vigore adal prossimo 1 gennaio. Le novita' introdotte Per quanto riguarda lesui pagamenti inviene stabilito, in base a quanto comunicato dall'ABI, che questi non possano superare i tremila euro. Ma la vera novita' a questo riguardo è costituita dal fatto che non sara' possibile effettuare dei trasferimenti di denaro contante, ma anche di titoli nominativi o al portatore tra due soggetti privati ...