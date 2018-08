CONCORSO FOTOGRAFICO | TOPINO UN FIUME UNA SOCIETÀ

CONCORSO FOTOGRAFICO - concorso letterario : Roma promuove il talento : Estate di concorsi per talenti in erba e in emersione, al V Municipio. A partire dalla seconda edizione di C

Il biellese Paolo Canatone si aggiudica il primo posto al CONCORSO FOTOGRAFICO di Breganze : Paolo Canatone, 51 anni , residente a Vigliano biellese "per nascita e fotografo per passione", come lui stesso si definisce, si è aggiudicato la vittoria al concorso nazionale di Breganze , VI, . Il ...

“Spark a Renaissance” è il nuovo CONCORSO FOTOGRAFICO che regala 5 Huawei P20 Pro e un master a Firenze : Dopo aver promosso l'iniziativa Design it possible, Huawei prova ad incrementare la partecipazione degli appassionati con un nuovo concorso fotografico L'articolo “Spark a Renaissance” è il nuovo concorso fotografico che regala 5 Huawei P20 Pro e un master a Firenze proviene da TuttoAndroid.

FOLIGNO - CONCORSO FOTOGRAFICO SUL TOPINO : FOLIGNO "Sport for All - Play for Life", il progetto promosso dai Pescatori del TOPINO ha messo a sistema diversi appuntamenti organizzati a favore della comunità locale folignate e umbra. #...