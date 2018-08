Concorso 177 funzionari Maeci | candidature entro il 31 agosto

leggioggi

(Di martedì 7 agosto 2018) Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale cerca personale. È stato infatti indetto unper 177amministrativi e contabili e consolari. Le persone assunte non avranno ruoli dirigenziali, ma dio, nello specifico saranno inquadrati Terza fascia F1 del Ministero. Scarica qui il bando Chi volesse partecipare alle selezioni per lavorare in uno dei Ministero più ambiti dagli esterofili, dovrà seguire indicazioni ben precise e sottoporsi a selezioni stabilite. Vediamo quando scade il termine per presentare la domanda, come comandarsi e quali requisiti sono richiesti per l’ammissione. Consulta gli altri Concorsi sul nostro speciale Concorsi pubbliciamministrativiquando fare domanda Prima di scendere in dettaglio nella descrizione dei passaggi per partecipare a questo, diciamo subito ...