Con quel Tir è esploso un Paese che va in ferie

Rohani : «Sanzioni Usa Contro l’Iran? Quella di Trump è una guerra psicologica» : Il presidente iraniano ha anche detto, parlando alle telecamere della tv di Stato, che se gli Stati Uniti fossero sinceri i negoziati sarebbero possibili

VITALIZI E PENSIONI/ Quello che M5s non dice sul parere del Consiglio di Stato : Il Consiglio di Stato ha fornito al Presidenza della Senato un parere su una delibera come quella della Camera per intervenire sui VITALIZI in essere. GIULIANO CAZZOLA(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 06:07:00 GMT)LAVORO 4.0/ I pericoli per l'occupazione non vengono dalle macchine, di F. AmicucciDECRETO DIGNITÀ/ L'imprenditore: flessibilità, un errore che porterà più disoccupazione, di D. Possi

Accordo nucleare - Rohani : "Sanzioni Usa Contro l'Iran? Quella di Trump è una guerra psicologica" : Il presidente Rohani aveva costruito la propria eredità politica su quell'intesa firmata nel 2015 tra Teheran, Stati Uniti e diversi Paesi europei: la fine delle precedenti sanzioni in cambio di ...

Pensioni d’oro - Salvini : “Giusto tagliare quelle da 5mila euro in su”. E augura a BerlusConi un po’ di relax : Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, in visita alla fiera di Nerviano (comune a guida leghista in provincia di Milano) si dice soddisfatto delle correzioni al decreto dignità dopo il passaggio alla Camera (ora tocca al Senato) e rispetto alle critiche avanzate da Confindustria sul tema, torna invece ad attaccare solo la Cgil. Sul taglio alle cosiddette Pensioni d’oro (previsto dal contratto di governo sugli assegni superiori ai ...

Rinviato il taglio delle pensioni d’oro : fino a settembre Congelate quelle sopra i 4mila euro : Il taglio delle pensioni d'oro viene Rinviato, almeno a settembre. Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, fa sapere che la riduzione dell'assegno per chi prende più di 4mila euro netti di pensione arriverà solo dopo l'estate. Ma il testo della proposta di legge - assicura - è già pronto.Continua a leggere

Anche il Papa perde Consensi. La Chiesa immobile e quel crocifisso nelle mani sbagliate : Non c’è covo di criminale senza che alla parete non appaia un crocifisso, una effige della Madonna, un santino dell’Immacolata, l’ex voto al patrono del paese. Da Totò Riina in giù, i più grandi delinquenti comuni, ancor di più se associati, coniugano la loro vita efferata e crudele col segno della Chiesa, testimone universale di compassione e di pietà. I carabinieri, due giorni fa, sono dovuti intervenire per impedire a un presunto boss della ...

Russia : makinatzia - quell''hashtag' di Stalin Contro la legge truffa - 2 - : Lo slogan 'legge truffa', rivelatosi di enorme efficacia politica, sembrerebbe quindi risalire -è la conclusione di Zaslavsky- al dittatore sovietico'.

“Mio figlio in quelle Condizioni”. Emanuela Folliero choc - lo racConta solamente adesso : Emanuela Folliero va in pensione. O meglio, ha appena chiuso il suo lungo capitolo di annunciatrice: è stata per oltre vent’anni (28 esattamente, ndr.) la signorina Buonasera per Rete 4. E adesso che ha finito ammette di sentirsi come una specie animale: “Prima ero protetta come un Panda, ora mi sono estinta come un Tirrannosauro Rex”. Scherza così, in una lunga intervista concessa al settimanale Oggi, Emanuela Folliero. Per ...

Pensioni - inevitabili i paletti per Quota 100 : e il taglio a quelle "d'oro" è Congelato : Tante voci e indiscrezioni "estive", ma solo quando la prossima Legge di Bilancio inizierà a delinearsi si saprà davvero...

Pensioni - due paletti per Quota 100 : e il taglio a quelle "d'oro" è Congelato : Tante voci e indiscrezioni "estive", ma solo quando la prossima Legge di Bilancio inizierà a delinearsi si saprà davvero...

August blues - quella malinConia che ti prende in agosto : Chissà che cosa scatta: forse perché si intravvede già la fine dell’estate, forse perché si è chiusa la porta dell’ufficio e in realtà avevamo ancora delle cose da fare, forse perché dove andiamo in vacanza il telefono non prende bene, forse perché ci si ferma a pensare e a fare i conti con l’inverno passato, forse perché la routine – checché se ne dica – è comunque rassicurante. Qualunque sia il motivo non è raro ...

QUELLA SPORCA DOZZINA/ Su Rete 4 il film Con Lee Marvin (oggi - 5 luglio 2018) : QUELLA SPORCA DOZZINA, il film in onda su Rete 4 oggi pomeriggio alle ore 15,40. Nel cast figurano tra gli altri Lee Marvin e Ernest Borgnine, alla regia Robert Aldrich. (Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 05:41:00 GMT)

Muore la moglie - quello che fa l’Inps è assurdo. Il marito racConta tutto. La sua storia fa subito il giro del web suscitando l’indignazione di tutti : La storia che vi stiamo per raccontare è accaduta in Italia ed è davvero assurda. Aveva appena perso la moglie dopo 8 lunghi anni di malattia e il dolore per quella scomparsa era ancora vivissimo quando a casa ha bussato una donna, una incaricata dall’Inps che gli ha comunicato che doveva fare una visita fiscale per la donna per accertare se la malata oncologica era in casa e se effettivamente era nelle condizioni di non andare al ...

Dalla difesa alla Russia : se l'accordo Conte-Trump supera quello di governo : I pensatori della politica, diceva lo scrittore George Orwell, si dividono generalmente in due categorie: gli utopisti con la testa fra le nuvole, e i realisti con i piedi nel fango. Un modo per dire che anche un ...