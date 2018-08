Con M5S d' amore e d' accordoCaporalato? Controlli a tappeto

Ladispoli - gestione rifiuti : comunicato Congiunto M5S quadrante Nord-Ovest : La gestione dei rifiuti continua ad essere la spada di Damocle della nostra regione. Ancora oggi non abbiamo un piano aggiornato, una direzione né visione politica che possa traghettare dalla situazione attuale, dove non ci sono discariche e gli impianti sembrano non soddisfare le necessità, ad un punto di arrivo e alla soluzione definitiva delle ...

Sondaggi Politici/ M5s e Lega - obiettivo 60 per cento : Conte Convince gli italiani : Sondaggi Politici: M5s e Lega, obiettivo 60 per cento. Prosegue la “luna di miele” del governo gialloverde: Conte convince gli italiani. Le ultime notizie(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 10:15:00 GMT)

I deputati M5s pro vax Molti parlamentari Contro la linea della Taverna : Per Molti tra i grillini è l'imbarazzo, l'essenzialità fuggevole nelle risposte date a mezza bocca, quasi con timore, l'unica forma di dissenso ritenuta praticabile. Altri, più temerari, quasi ...

VITALIZI E PENSIONI/ Quello che M5s non dice sul parere del Consiglio di Stato : Il Consiglio di Stato ha fornito al Presidenza della Senato un parere su una delibera come quella della Camera per intervenire sui VITALIZI in essere. GIULIANO CAZZOLA(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 06:07:00 GMT)

L’affaire degli account fake Contro Mattarella precipita sul M5s : Roma. “Ma non è che sono stati quelli della Casaleggio Associati?”. La domanda se la fanno, in Transatlantico, i deputati del Movimento cinque stelle. Ed è una domanda legittima adesso che la polizia postale ha individuato in Milano il luogo da cui, nella notte tra il 27 e il 28 maggio, si attivavan

L'affaire degli account fake Contro Mattarella precipita sul M5s : La sera di domenica 27 maggio fu Pietro Dettori, l'ex dipendente della Casaleggio Associati insufflato nei palazzi della politica romana, a chiudere Di Maio in una stanzetta del palazzo dei gruppi di ...

Grandi Opere - si accende lo sContro tra Lega e M5S : La Ministra per il Sud, la pentastellata Barbara Lezzi, storicamente contraria al Tap, chiama in causa in un post su facebook il ministro dell'Interno ed alleato Matteo Salvini, che proprio ieri, da Cervia, elencava quelli che a suo dire sono i molti vantaggi del Tap stesso, primo fra tutti un taglio dei costi dell'energia stimato nel 10%. Rivolgendosi direttamente al colLega ministro (il post inizia con 'Caro Matteo Salvini') Barbara Lezzi ...

Vaccini - Orfini : “Siamo alla barbarie. M5s ha scelto di seguire le scemenze dei No Vax. Conte? Inesistente” : “Vaccini? Siamo alla barbarie, forse a uno dei momenti più bassi della dignità del Parlamento“. Sono le parole pronunciate ai microfoni di Radio Radicale dal presidente del Pd, Matteo Orfini, circa l’emendamento sui Vaccini inserito nel decreto milleproproghe. Con questa modifica per il prossimo anno scolastico tutti i bambini, compresi quelli sprovvisti di documentazione sulla loro vaccinazione, potranno accedere alle scuole ...

Milleproroghe - al voto finale è sContro Pd-M5s sui vaccini. Al virologo Burioni solidarietà dem dopo fotomontaggio stile Br : dopo il fotomontaggio di minacce in stile Br comparso in rete contro il virologo Roberto Burioni, nel mirino del fronte no-vax, solidarietà dai senatori Pd in Aula. Nel corso del voto finale al Senato del decreto Milleproroghe (contestato dai dem proprio per lo slittamento al 2019 deciso dalla maggioranza M5s-Lega dell’obbligo di vaccinazione per l’iscrizione a nidi e scuole per l’infanza) i senatori Pd hanno esposto polemici ...

Il Consigliere del M5s interviene in Campidoglio - ma viene interrotto dal cellulare. Poi rinuncia : “Niente - passo” : Il consigliere del M5s, Francesco Ardu, è appena entrato in Campidoglio, subentrando ad Alisia Mariani, fuoriuscita dall’Aula capitolina. Nel corso di un Consiglio comunale, Ardu ha preso la parola per parlare dei pregi della mobilità sostenibile. Durante l’intervento, però, il suo cellulare ha iniziato a suonare. Ardu, inizialmente, ha provato a continuare con il discorso, ma interrotto una seconda volta, ha preferito rinunciare: ...

Tap - lite nel governo. Lezzi (M5S) Contro Salvini : «Servono strade e scuole». Lui : «Avanti» : E meno male che il gasdotto Tap attraversa solo 8 chilometri di territorio italiano. Più altri 800 metri a 15 metri sotto il mare di fronte alla bella spiaggia di San Foca, in Puglia. Otto...

TAV - TAP E GRANDI OPERE : SConTRO NEL GOVERNO LEGA-M5S/ Ultime notizie. Di Maio : troveremo accordo Con Salvini : Tav, Tap e GRANDI OPERE: lo SCONTRO nel GOVERNO potrebbe essere accantonato. Matteo Salvini e Luigi Di Maio parlano di un accordo raggiungibile tra Lega e Movimento 5 Stelle(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 10:32:00 GMT)

Alice Salvatore : «Grandi opere - deciderà l’M5S Con i leghisti» | : Parla la leader pentastellata in Regione Liguria sulla polemica che spacca il governo su Tav e Tap ma anche Gronda e Terzo Valico