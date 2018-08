Con l' affitto a incastro la casa non chiude mai

No ad aborto e utero in affitto. Ecco la famiglia italiana seCondo il ministro Fontana : (foto: Roberto Monaldo / LaPresse) Al ministro della famiglia e della disabilità l’arcobaleno proprio non piace. Nell’intervista a 360 gradi che Lorenzo Fontana ha rilasciato al quotidiano La verità emerge chiaro il sì alla famiglia – che va sostenuta con migliori politiche sociali e agevolazioni fiscali – a patto che sia tradizionale. Nessun riconoscimento per i figli di coppie dello stesso sesso concepiti all’estero grazie a tecniche non ...

Inquilini non gli pagano affitto - li investe Con l'auto e li rapina : A mali estremi, estremi rimedi. Il proprietario di un immobile sembra aver preso alla lettera il famoso detto, decidendo così di riscuotere la somma dovuta dai suoi affittuari con la forza: prima li ha investiti con l'auto mentre andavano in bicicletta poi li ha aggrediti e rapinati dei cellulari e del portafogli.È accaduto ieri sera in zona Casilino a Roma. Quando gli agenti del reparto volanti sono arrivati in Via Carpineto ...

“NO FIGLI COPPIE GAY” - PARLA MINISTRO FONTANA/ Salvini - “Con me mai l’utero in affitto” : FONTANA: "Stop riconoscimento FIGLI di COPPIE gay". Il MINISTRO per la Famiglia e la Disabilità si è espresso oggi Commissione Affari sociali della Camera anche su adozioni e affidamenti.(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 16:50:00 GMT)

Lgbt Israele Contro legge utero affitto : ANSA, - TEL AVIV, 22 LUG - Migliaia di attivisti del movimento Lgbt sono scesi oggi nelle strade in diverse citta' di Israele per protestare contro una legge a loro parere ''omofoba'' approvata giorni ...

Lgbt Israele Contro legge utero affitto : TEL AVIV, 22 LUG - Migliaia di attivisti del movimento Lgbt sono scesi oggi nelle strade in diverse citta' di Israele per protestare contro una legge a loro parere ''omofoba'' approvata giorni fa ...

Consulta : incostituzionale lunga residenza bonus affitto migranti : Roma, 20 lug., askanews, - È incostituzionale il requisito della residenza quinquennale sul territorio regionale o decennale sul territorio nazionale richiesto ai soli cittadini extra-comunitari al ...

Consulta : incostituzionale lunga residenza bonus affitto migranti : Roma, 20 lug., askanews, - È incostituzionale il requisito della residenza quinquennale sul territorio regionale o decennale sul territorio nazionale richiesto ai soli cittadini extra-comunitari al ...

Verona : Fontana - bimbo Con due padri? no a utero in affitto : Roma, 19 lug. (AdnKronos) - "Penso che la necessità, per un bambino, di avere una madre e un padre sia un presupposto fondamentale e irrinunciabile. A tal fine bene fa il Comune di Verona a valutare l’opportunità di impugnare la sentenza. Dico inoltre che sarà mia intenzione combattere la pratica de

Verona : Fontana - bimbo Con due padri? no a utero in affitto : Roma, 19 lug. (AdnKronos) – “Penso che la necessità, per un bambino, di avere una madre e un padre sia un presupposto fondamentale e irrinunciabile. A tal fine bene fa il Comune di Verona a valutare l’opportunità di impugnare la sentenza. Dico inoltre che sarà mia intenzione combattere la pratica dell’utero in affitto in tutte le sedi opportune, ritenendo la cosa – sia per i bambini sia per la donna – ...

Verona : Fontana - bimbo Con due padri? no a utero in affitto : Roma, 19 lug. (AdnKronos) – “Penso che la necessità, per un bambino, di avere una madre e un padre sia un presupposto fondamentale e irrinunciabile. A tal fine bene fa il Comune di Verona a valutare l’opportunità di impugnare la sentenza. Dico inoltre che sarà mia intenzione combattere la pratica dell’utero in affitto in tutte le sedi opportune, ritenendo la cosa – sia per i bambini sia per la donna – ...

Caso Affittopoli : 'La Corte dei Conti indaghi anche sui fitti dello stadio' : È un fiume in piena Carmine Sgambati, ma chi lo conosce sa perfettamente che lui è fatto così: senza mezze misure 'io sono un tipo pane al pane e vino al vino, non è che sto zitto di fronte a certe ...

Affittopoli - circoli sportivi a prezzi sContati : danno erariale di 3 milioni a Napoli : Oltre tre milioni di euro di mancate entrate in un lasso di tempo che va dal 2013 al 2018: è il danno erariale accertato dai militari del primo gruppo della Guardia di Finanza di Napoli ai...

Arcilesbica Contro Cgil : l'utero è mio e non lo affitto : Per capire meglio pro e contro di una possibile alleanza strategica tra cattolici e parti ragionevoli del mondo lgbt , su temi circoscritti quali, appunto, la Gpa,, e farlo senza cadere in facili ...

Roma - paga l'affitto ma non gli danno casa : la lite Con il proprietario finisce a coltellate : I Carabinieri del Radiomobile della Compagnia Cassia hanno arrestato un 25enne italiano con l'accusa di tentato omicidio. Il ragazzo, mesi fa, aveva aderito ad un annuncio, pubblicato su internet, ...