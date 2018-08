Con il suo volo su Vienna D' Annunzio trasformò la guerra in coreografia

“E adesso andremo dal giudice”. Ludovica Valli : l’annuncio choc. Tramite il suo profilo Instagram sfoga tutta la sua rabbia Contro l’ex : E alla fine anche Ludovica Valli perde le staffe e esplode su Instagram, pubblicando una serie di Stories in cui si difende a denti stretti su quanto dichiarato da un suo ex. Sono volati insulti, parole grosse, tanto che l’ex tronista di Uomini e Donne è sul piede di guerra, pronta per le vie legali, come annunciato da lei stessa. Ma cosa è accaduto? Qual è stata la miccia che ha innescato la rabbia incandescente della Valli? ...

La bufala sul Consigliere interrotto dal suo cellulare : Il bullismo fa orrore a tutti, almeno a parole. Quando si parla di bullismo tutti siamo abituati ad immaginare l'adolescente spavaldo e arrogante che, dopo aver individuato quello che a suo giudizio è l'elemento più debole di un gruppo, cerca in tutti i modi di farlo apparire inadeguato e ridicolo. In realtà esistono tante forme di bullismo, alcune proprie della rete; nascosti dietro lo schermo di un computer è decisamente più facile ...

Sassuolo - accordo rinnovato Con Panariagroup : insieme per il quinto anno : partnership Sassuolo Panariagrup. Panariagroup, uno dei principali gruppi internazionali leader nella produzione di superfici ceramiche di fascia alta e lusso, rinnova il proprio impegno al fianco del Sassuolo Calcio per continuare a sostenere il progetto di sviluppo, che ha portato, negli ultimi anni, la squadra neroverde a giocare un ruolo da protagonista nel panorama calcistico. […] L'articolo Sassuolo, accordo rinnovato con ...

Cagliari - scambio tra difensori Con il Sassuolo : Secondo quanto riferito da Sky Sport Cagliari e Sassuolo starebbero pensando a uno scambio in difesa. Andreolli potrebbe finire in Emilia, mentre Peluso farebbe il percorso opposto.

Jovanotti al RisorgiMarche - in 70mila per il suo Concerto a sorpresa : Questo è l’ombelico del mondo. Quando attorno hai 70mila persone, e forse anche di più, non puoi far altro che tuonare come una pietra rotolante il tuo ritornello più adatto. Jovanotti. 5 agosto 2018. Abbazia di Roti a Matelica. concerto gratuito per RisorgiMarche, la manifestazione ideata da Neri Marcoré e a favore delle popolazioni terremotate. Lorenzo Cherubini ha aggiunto un’ultima tappa al Lorenzo Live 2018, chiuso ad Assago il 4 luglio ...

Myss Keta - al suo Concerto c’è anche Massimo D’Alema : ecco la foto insieme. “Non siamo più amanti ma saremo sempre amici” : Non serve aver letto Roland Barthes per sapere che le foto, certe foto, trattengono in sé tutto lo spirito di un tempo storico o emotivo. E quella postata il primo agosto da Myss Keta sulla sua pagina Facebook ha dell’epocale. Si vede Massimo D’Alema, sì proprio lui, in maniche di camicia, in posa felice accanto all’idolo pop alternative-meneghino-tricolore del futuro, icona incontrastata dell’universo queer, clubbing e bdsm, con tanto di ...

Trump ha ammesso che suo figlio inContrò i russi in piena campagna elettorale per parlare di Clinton : E si è contraddetto, visto che fino a pochi mesi fa aveva sostenuto che in quell'incontro si era parlato solo di adozioni The post Trump ha ammesso che suo figlio incontrò i russi in piena campagna elettorale per parlare di Clinton appeared first on Il Post.

Terremoto Indonesia : il sisma rade al suolo la moschea Con fedeli all’interno [VIDEO] : Il Terremoto che ha colpito l’isola Indonesiana di Lombok ha raso al suolo una moschea di due piani dove la gente del posto stava pregando, ma i soccorritori non sono ancora stati in grado di recuperare le vittime. Lo ha reso noto il portavoce della National Disaster Management Agency, Sutopo Nugroho, spiegando che i fedeli stavano tenendo una sessione di preghiera serale quando il violento sisma ha colpito l’isola. “Molto ...

L’Arabia Saudita ha espulso l’ambasciatore del Canada per protesta Contro le “interferenze” nei suoi affari interni del governo canadese : L’Arabia Saudita ha espulso l’ambasciatore canadese e ha richiamato il suo ambasciatore in Canada per protesta contro le “interferenze” del governo canadese nei suoi affari interni. La notizia è stata data con alcuni tweet del ministero degli Esteri Saudita, che The post L’Arabia Saudita ha espulso l’ambasciatore del Canada per protesta contro le “interferenze” nei suoi affari interni del governo ...

DiCaprio - vacanze a Capri Con la fidanzata e la baby suocera : vacanze in famiglia per Leonardo DiCaprio . L'attore premio Oscar sta trascorrendo alcuni giorni a Capri con la fidanzata, la modella Camila Morrone di 21 anni, e la madre di lei, Lucila Solà compagna ...

Franceinfo : Con i Giochi militari la Russia mostra il suo potenziale militare - : Franceinfo osserva che l'evento da un lato mostra il potenziale dell'esercito russo, dall'altro consolida lo status diplomatico della Russia, vista la partecipazione di paesi da tutto il mondo. In ...

Motorola presenta il suo primo dispositivo Con supporto alle reti 5G : Nella serata di giovedì 2 agosto Motorola ha presentato il suo primo smartphone con supporto alle reti 5G, la prossima tecnologia per le reti mobili che promette velocità ben oltre il Gigabit al secondo, grazie ad un nuovo MotoMod che arriverà sul mercato ad inizio 2019. Il Moto Z3 annunciato va a collocarsi al top della gamma attuale di smartphone del produttore statunitense – parte della galassia Lenovo -, ma a guardare la scheda ...