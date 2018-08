Comi vs Borghi | “Col dl dignità ogni giorno 36% imprenditori lascia Italia Anzi 100

ilfattoquotidiano

: Comi vs Borghi: 'Dopo il dl Dignità investitori calano del 36% ogni giorno. Sono dati di Brunetta' - borghi_claudio : Comi vs Borghi: 'Dopo il dl Dignità investitori calano del 36% ogni giorno. Sono dati di Brunetta' - novellarese : RT @borghi_claudio: Comi vs Borghi: 'Dopo il dl Dignità investitori calano del 36% ogni giorno. Sono dati di Brunetta' -

(Di martedì 7 agosto 2018) Botta e risposta vivace a L’Aria che Tira Estate (La7) tra l’europarlamentare di Forza, Lara, e il presidente della Commissione Bilancio alla Camera, Claudio. Casus belli: il decreto di, sul qualeesprime le sue critiche. “Anche in seguito al decreto di” – accusa l’esponente di Forza– “glihanno una situazione di incertezza: non investono.abbiamo il 36% degli investitori che se ne va dall’“. Commenti perplessi dallo stessoe dal giornalista Pino Corrias, ospiti in studio. Dopo la fine dell’intervento di, il deputato della Lega osserva, incredulo: “Seil 36% degliva via, dopo tre giorni siamo a meno 8“. “E infatti siamo a quel livello” – ribadisce l’europarlamentare ...