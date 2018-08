Come si chiamerà Android 10 0 Q? Ecco alcuni nomi Papabili

Alice Campello e Álvaro Morata - ecco Come si chiameranno i gemelli : Si chiameranno Alessandro e Leonardo i gemelli di Alice Campello e Álvaro Morata. A rivelarlo è stato il futuro papà via social, pubblicando una foto insieme alla moglie in cui si dice ansioso di conoscere i figli. https://www.instagram.com/p/BjqFEwGHIMJ/?hl=it&taken-by=alvaroMorata La coppia in questi giorni è in vacanza al mare, mentre sale l’attesa per il parto, previsto per il prossimo agosto. Che si trattasse di due gemelli era ...

