Come non farsi spiare su WhatsApp

Caporalato - il cardinale Bassetti : “Non si può vivere in tuguri Come topi. Serve tempestivo intervento delle istituzioni” : “Il popolo italiano nella sua base non è razzista: il popolo italiano, la nostra gente, è terribilmente impaurita, e per quello che vede e perché non si sente protetta” a dirlo è il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, che, rispondendo alle domande dei giornalisti, ha commentato alcune tematiche d’attualità. A riguardo, ha detto di aver provato “sgomento per la tragedia che ha portato alla morte di 16 ...

Caporalato - il cardinale Bassetti : “Non si può vivere in tuguri Come topi. Serve tempestivo intervento delle istituzioni”” : “Il popolo italiano nella sua base non è razzista: il popolo italiano, la nostra gente, è terribilmente impaurita, e per quello che vede e perché non si sente protetta” a dirlo è il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, che, rispondendo alle domande dei giornalisti, ha commentato alcune tematiche d’attualità. A riguardo, ha detto di aver provato “sgomento per la tragedia che ha portato alla morte di 16 ...

"Questi ragazzi non possono vivere in tuguri Come topi" - lo sdegno della Cei dopo gli incidenti di Foggia : Sgomento e sdegno. Usa queste parole il presidente della Cei, Gualtiero Bassetti, per commentare la morte dei 16 braccianti africani che, nel giro di pochi giorni, hanno perso la vita in due incidenti stradali a Foggia. Il cardinale ha voluto esprimere, a nome di tutta la Chiesa italiana, "lo sgomento per i 16 giovani africani vittime in due giorni di incidenti su furgoni senza freni e senza garanzie, e lo sdegno per le disumane condizioni in ...

Roma - Di Francesco : "Il mercato non è chiuso". De Rossi : "In pochi Come Pastore" : "Io mi fido dei miei compagni. Non vediamo l'ora di giocare. E voglio vincere con questa maglia". Alla vigilia dell'ultimo test americano, domani notte contro il Real Madrid, parlano in conferenza ...

Kim Kardashian - sexy su Instagram : «Come il burro». Ma c'è l'hashtag malandrino che non sfugge ai fan : Sempre in mostra e sotto le luci dei riflettori per le sue forme generosissime, Kim Kardashian questa volta fa un po' di ironia e pubblica una foto in intimo e scarpe da tennis su un letto bianco...

Uncharted 4 in prima persona è sbalorditivo : le bellissime animazioni facciali del gioco Come non le avevate mai viste : Se vi fosse capitato di spendere qualche ora alle prese con Uncharted 4, saprete che il capitolo finale dell'acclamata serie sviluppata da Naughty Dog può vantare un comparto grafico semplicemente magnifico, in cui spiccano le fantastiche animazioni facciali dei personaggi principali.Il lavoro certosino degli sviluppatori risaltava fin dall'inizio del gioco, in occasione di una cutscene che mostra il protagonista Nathan Drake cenare con sua ...

Orlando Redolfi - non è da tutti avere Come meccanico un campione mondiale dei motori : Decenni attraversati "di corsa" dal preparatore bergamasco definito "il migliore preparatore Porsche che l'Italia possa vantare nel mondo" dallo storico Settimanale Autosprint al Motor Show di ...

Perché Instagram Non Carica Storie Con GIF E Si Blocca? Come Risolvere : Instagram non permette di Caricare Storie (foto o video) contenenti GIF. Quando provo a Caricare Storie con GIF Instagram si blocca e compare schermata nera: Come Risolvere? Problemi di Caricamento Storie Instagram con GIF: guida per risolverli Torniamo nuovamente a parlare di Instagram per Android, una delle app più sCaricate in assoluto dal Play Store, ma anche […]

Perché Instagram Non Carica Storie Con GIF E Si Blocca? Come Risolvere : Instagram non permette di Caricare Storie (foto o video) contenenti GIF. Quando provo a Caricare Storie con GIF Instagram si blocca e compare schermata nera: Come Risolvere? Problemi di Caricamento Storie Instagram con GIF: guida per risolverli Torniamo nuovamente a parlare di Instagram per Android, una delle app più sCaricate in assoluto dal Play Store, ma anche […]

Europei nuoto : Miressi padrone dei 100. Paltrinieri non al top : è bronzo Come la Castiglioni : "Mi scoccia più non essere al meglio che perdere, nello sport ci può stare, anche perché i miei rivali stanno crescendo". Gasport

Filtro solare : Come non invecchiare prima del tempo - : I raggi ultravioletti danneggiano il materiale genetico delle cellule della pelle innescando l'invecchiamento precoce e disturbi cutanei, tra cui il tumore. Gli esperti invitano ad evitare i solarium ...

Dal bianco e nero al colore : le foto che hanno fatto la storia Come non le avete mai viste : La donna è diventata famosa in tutto il mondo per la sua capacità di "colorare" foto che hanno fatto la storia e che abbiamo visto sempre in bianco e nero. Da Abraham Lincoln a Grace Kelly, il colore ...

Aquarius - diario di bordo – giorno 2 : “In caso di avvistamento non chiederemo autorizzazione - Come prevede la legge” : Sono le quattro del pomeriggio quando il wi-fi di bordo finalmente si risveglia – almeno per un po’ – e il Gps certifica: da un lato Tripoli, dall’altro Marsala. Il mare sembra avere un altro volto. Il blu è diverso. La stessa consistenza dell’acqua sembra essere cambiata. “Sul colore hai ragione”, dice serio Eduard, logista di Medici senza frontiere. “Il resto è una tua percezione”. Lui è un marinaio. Ha vissuto e lavorato per ...

Sabastiano Jano Ferrara - il “boss buono” : “La mafia è una merda. Ragazzi - non fate Come me” : L'ex boss mafioso Sebastiano "Jano" Ferrara si confida in esclusiva davanti alle telecamere di Fanpage.it. Racconta del suo storico arresto che vide scendere in piazza un migliaio di persone che protestavano e lo volevano libero e del suo pentimento, fino all'appello ai più giovani: "Non fate come me, si finisce morti o in galera"Continua a leggere