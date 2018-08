Citroën C3 Aircross - Raggiunte le 100 000 unità vendute

Citroën C3 Aircross - In gamma il BlueHDi 120 con cambio automatico : La Citroën arricchisce la gamma della C3 Aircross presentando un'inedita variante diesel con cambio automatico. La crossover, già scelta da oltre 90.000 clienti in Europa, potrà essere ordinata nella versione BlueHDi 120 con trasmissione EAT6, automatica sei marce, prima disponibile solo con il benzina PureTech 110. Questa versione sarà proposta in Italia negli allestimenti Feel (22.350 euro) e Shine (24.100 euro). Il 1.5 diesel con ...