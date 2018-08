Ciclismo su pista | Europei 2018 | i risultati dell’ultima giornata Italia quinta nella

LIVE Ciclismo su pista - Europei 2018 in DIRETTA : quinta piazza per le azzurre nella madison : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sesta ed ultima giornata degli Europei di Ciclismo su pista di Glasgow (Gran Bretagna). Altri quattro titoli in palio oggi al Sir Chris Hoy Velodrome. Per l’Italia riflettori puntati sulla coppia della madison al femminile (specialità olimpica) formata da Letizia Paternoster e Maria Giulia Confalonieri, entrambe medagliate in questa competizione continentale. In palio l’oro anche ...

LIVE European Championships 2018 in DIRETTA : ora tuffi - Ciclismo su pista e sincro insieme! Che pomeriggio! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli European Championships 2018 (martedì 7 agosto), evento multisportivo che prevede lo svolgimento in contemporanea dei tradizionali Europei di diverse discipline. Ci aspetta una giornata letteralmente campale tra Glasgow e Berlino, uno di quei giorni che davvero può segnare l’intera competizione e che l’Italia aveva segnato col cerchio rosso già da diverso tempi: gli azzurri puntano a una ...

LIVE Ciclismo su pista - Europei 2018 in DIRETTA : Italia per chiudere in bellezza - azzurre da podio nella madison : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sesta ed ultima giornata degli Europei di Ciclismo su pista di Glasgow (Gran Bretagna). Altri quattro titoli in palio oggi al Sir Chris Hoy Velodrome. Per l’Italia riflettori puntati sulla coppia della madison al femminile (specialità olimpica) formata da Letizia Paternoster e Maria Giulia Confalonieri, entrambe medagliate in questa competizione continentale. In palio l’oro anche ...

Ciclismo su pista - Europei 2018 : tutti gli italiani in gara martedì 7 agosto. Gli orari e il programma : Oggi (martedì 7 agosto) si svolgerà la sesta ed ultima giornata degli Europei di Ciclismo su pista a Glasgow (Gran Bretagna). Al Sir Chris Hoy Velodrome si assegneranno i titoli nelle ultime quattro specialità: keirin maschile e femminile, corsa a eliminazione maschile e madison femminile. Proprio in quest’ultima l’Italia potrà ambire ad una medaglia, con la coppia formata da Letizia Paternoster e Maria Giulia Confalonieri. Gli Europei di ...

Ciclismo su pista - Europei 2018 : tutti gli italiani in gara martedì 7 agosto. Gli orari e il programma : Oggi (martedì 7 agosto) si svolgerà la sesta ed utima giornata degli Europei di Ciclismo su pista, in corso di svolgimento a Glasgow (Gran Bretagna). Al Sir Chris Hoy Velodrome si assegneranno altri quattro titoli. L’Italia sogna ancora in grande e vuole conquistare altre medaglie. Gli Europei di Ciclismo su pista saranno trasmessi in diretta tv su RaiSport ed Eurosport e in diretta streaming su Eurosport Player e Rai Play. Sarà possibile ...

LIVE Ciclismo su pista - Europei 2018 in DIRETTA : Letizia Paternoster vince la medaglia di bronzo nell'omnium! : OASport vi propone la DIRETTA LIVE della quinta giornata degli Europei di Ciclismo su pista : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questo evento. Appuntamento ...

Europei Ciclismo pista - Paternoster 3.a : 22.34 Prosegue l'ottimo momento della pista italiana. Agli Europei di Glasgow arriva la medaglia di bronzo nell'Omnium per Letizia Paternoster. L'azzurra,dopo i tanti risultati a livello giovanile e l'argento nell'inseguimento a squadre in questa rassegna continentale. chiude al terzo posto alle spalle dell'olandese Kirsten Wild, oro, e della britannica Katie Archibald, seconda. Miriam Vece ha chiuso invece in quinta posizione i 500 metri con ...

Ciclismo su pista - Europei 2018 : splendida medaglia di bronzo per Letizia Paternoster nell’omnium : Torna sul podio l’Italia agli Europei di Ciclismo su pista. Al Sir Chris Hoy Velodrome di Glasgow il Bel Paese torna a brillare con la giovane stellina Letizia Paternoster che nella specialità dell’omnium al femminile trova una magnifica medaglia di bronzo. Quattro prove disputate con grande autorità, nonostante l’inesperienza, dalla 19enne azzurra: se il futuro è tutto dalla sua parte, anche nel presente può iniziare a gioire ...

Europei Ciclismo su pista 2018 – Letizia Paternoster dà spettacolo nell’omnium : è bronzo! Oro all’olandese Wild : Letizia Paternoster conquista il bronzo nell’omnium agli Europei di Ciclismo su pista 2018: la ciclista azzurra chiude dietro Archibald (argento) e Wild (oro) Lunedì di grandi corse al Sir Chris Hoy Velodrome di Glasgow, Scozia, per gli Europei di Ciclismo su pista 2018. Emozionante come sempre l’omnium che ha visto l’azzurra Letiza Paternoster fra le principali protagoniste. La ciclista italiana è riuscita a concludere ...

Europei Ciclismo su pista 2018 – Super 6° posto per Miriam Vece nei 500m a cronometro : oro a Shmeleva : Ottimo 6° posto per Miriam Vece nella finale dei 500m a cronometro femminili: l’azzurra sfiora il record italiano, ritoccato in mattinata. Medaglia d’oro alla russa Daria Shmeleva Sfrecciano le bici sulla pista del Sir Chris Hoy Velodrome di Glasgow, Scozia, per le finali degli Europei di Ciclismo su pista 2018. Nella finale dei 500m a cronometro femminili, Miriam Vece si conferma in grande forma. L’azzurro, come da pronostico, non ...

LIVE European Championships 2018 in DIRETTA : due bronzi nel nuoto - grande Paternoster nel Ciclismo su pista! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli European Championships 2018 (lunedì 6 agosto). Quinta giornata di gare della competizione multisportiva che prevede lo svolgimento in contemporanea degli Europei di diversi sport. Oggi a Berlino iniziano le gare di atletica leggera ma non è prevista l’assegnazione di medaglie. Saranno diversi gli azzurri in gara per conquistare l’accesso in finale. Pioggia di medaglia invece nella ...

Ciclismo su pista - Europei 2018 : Letizia Paternoster in lotta per le medaglie nell’omnium : Si è da poco conclusa la sessione pomeridiana della quinta giornata degli Europei di Ciclismo su pista: al Sir Chris Hoy Velodrome tante gare in programma, un solo titolo assegnato e un’italiana in lotte per le medaglie per quanto riguarda la serata. Letizia Paternoster ha esordito al meglio per quanto riguarda l’omnium al femminile: una più che discreta quarta piazza nello scratch, prova inaugurale, dominata dalla campionessa del ...

Ciclismo su pista - Europei 2018 : Letizia Paternoster in lotta per le medaglie nell’omnium : Si è da poco conclusa la sessione pomeridiana della quinta giornata degli Europei di Ciclismo su pista: al Sir Chris Hoy Velodrome tante gare in programma, un solo titolo assegnato e un’italiana in lotte per le medaglie per quanto riguarda la serata. Letizia Paternoster ha esordito al meglio per quanto riguarda l’omnium al femminile: una più che discreta quarta piazza nello scratch, prova inaugurale, dominata dalla campionessa del ...

LIVE Ciclismo su pista - Europei 2018 in DIRETTA : Letizia Paternoster quarta provvisoria nell’omnium : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta giornata degli Europei di Ciclismo su pista di Glasgow (Gran Bretagna). Altri quattro titoli in palio oggi al Sir Chris Hoy Velodrome. Per l’Italia i riflettori saranno puntati su Letizia Paternoster, che andrà a caccia delle medaglie nell’omnium. La giovane azzurra, dopo le tante vittorie in ambito giovanile, è pronta a trovare il grande acuto anche tra i senior. Ci proveranno poi anche ...