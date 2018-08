Ciclismo | seri infortuni a Mikel Landa ed Egan Bernal

Blastingnews

(Di martedì 7 agosto 2018) La Vuelta Espana rischia di perdere due dei protagonisti più attesi.si sono infortunati in maniera piuttostoa nella caduta in cui sono rimasti coinvolti alla Clasica San Sebastian di sabato scorso. VIDEO A circa venti chilometri dall'arrivo lo spagnolo della Movistar e il colombiano della Sky si sono trovati nel mezzo del groviglio innescato da una disattenzione di Ben King.ha subito una frattura vertebrale, mentreha riportato una frattura al naso, altre ferite al volto e la perdita di alcuni denti., si spera in un recupero lampo Le immagini dieda terra dopo la maxicaduta in cui sono rimasti coinvolti alla Clasica San Sebastian hanno destato grosse preoccupazioni. I due sono rimasti a terra a lungo, in posizioni innaturali, facendo immaginare deglimoltoha riportato una ...