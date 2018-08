Ciclismo – Europei di Mountain Bike | la svizzera Neff vince il titolo nel Cross Country

LIVE Ciclismo su pista - Europei 2018 in DIRETTA : quinta piazza per le azzurre nella madison : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sesta ed ultima giornata degli Europei di Ciclismo su pista di Glasgow (Gran Bretagna). Altri quattro titoli in palio oggi al Sir Chris Hoy Velodrome. Per l’Italia riflettori puntati sulla coppia della madison al femminile (specialità olimpica) formata da Letizia Paternoster e Maria Giulia Confalonieri, entrambe medagliate in questa competizione continentale. In palio l’oro anche ...

LIVE Ciclismo su pista - Europei 2018 in DIRETTA : Italia per chiudere in bellezza - azzurre da podio nella madison : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sesta ed ultima giornata degli Europei di Ciclismo su pista di Glasgow (Gran Bretagna). Altri quattro titoli in palio oggi al Sir Chris Hoy Velodrome. Per l’Italia riflettori puntati sulla coppia della madison al femminile (specialità olimpica) formata da Letizia Paternoster e Maria Giulia Confalonieri, entrambe medagliate in questa competizione continentale. In palio l’oro anche ...

Ciclismo - Europei 2018 : cronometro femminile. Programma - orari e tv : Domani (mercoledì 8 agosto) si svolgerà la cronometro femminile degli Europei di Ciclismo su strada a Glasgow (Gran Bretagna). La prova contro il tempo si svolgerà su un percorso di 32 km attorno alla città scozzese con l’olandese Ellen van Dijk che punta al tris. Per l’Italia saranno Elisa Longo Borghini e Marta Cavalli ad andare a caccia delle medaglie. Gli Europei di Ciclismo saranno trasmessi in diretta tv su RaiSport ed Eurosport e in ...

Ciclismo - Europei 2018 : cronometro maschile. Programma - orari e tv : Una corsa contro il tempo per contendersi la medaglia d’oro. La cronometro maschile sarà uno dei momenti clou del Programma del Ciclismo su strada in occasione degli European Championships 2018, competizione multisportiva che assegna i titoli continentali di diversi sport. Sul circuito di Glasgow (Scozia) i migliori cronomen del mondo si sfideranno mercoledì 8 agosto per andare a caccia del podio su un tracciato molto adatto ai passisti ...

Ciclismo - Europei 2018 : incertissima la cronometro al maschile. L’Italia se la gioca con Filippo Ganna e Moreno Moser : Il primo titolo per quanto riguarda gli uomini assegnato agli Europei di Glasgow di Ciclismo su strada sarà quello della cronometro individuale. Domani, mercoledì 8 agosto, tutti in strada nella capitale scozzese per andare a caccia nella prova contro il tempo della macchia che onora il Vecchio Continente. Una prova davvero incerta, che non vede al via (diversamente da quella in linea, dove troviamo Peter Sagan), un chiaro favorito. Percorso di ...

Ciclismo su pista - Europei 2018 : tutti gli italiani in gara martedì 7 agosto. Gli orari e il programma : Oggi (martedì 7 agosto) si svolgerà la sesta ed ultima giornata degli Europei di Ciclismo su pista a Glasgow (Gran Bretagna). Al Sir Chris Hoy Velodrome si assegneranno i titoli nelle ultime quattro specialità: keirin maschile e femminile, corsa a eliminazione maschile e madison femminile. Proprio in quest’ultima l’Italia potrà ambire ad una medaglia, con la coppia formata da Letizia Paternoster e Maria Giulia Confalonieri. Gli Europei di ...

Ciclismo su pista - Europei 2018 : tutti gli italiani in gara martedì 7 agosto. Gli orari e il programma : Oggi (martedì 7 agosto) si svolgerà la sesta ed utima giornata degli Europei di Ciclismo su pista, in corso di svolgimento a Glasgow (Gran Bretagna). Al Sir Chris Hoy Velodrome si assegneranno altri quattro titoli. L’Italia sogna ancora in grande e vuole conquistare altre medaglie. Gli Europei di Ciclismo su pista saranno trasmessi in diretta tv su RaiSport ed Eurosport e in diretta streaming su Eurosport Player e Rai Play. Sarà possibile ...

Ciclismo - medaglia di bronzo per la Paternoster agli Europei : TORINO - Letizia Paternoster ha conquistato la medaglia di bronzo nell'Omnium ai campionati Europei di Ciclismo su pista in corso al Sir Chris Hoy Velodrome di Glasgow. L'oro è andato all'olandese ...

LIVE Ciclismo su pista - Europei 2018 in DIRETTA : Letizia Paternoster vince la medaglia di bronzo nell'omnium! : OASport vi propone la DIRETTA LIVE della quinta giornata degli Europei di Ciclismo su pista : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questo evento. Appuntamento ...

Europei Ciclismo pista - Paternoster 3.a : 22.34 Prosegue l'ottimo momento della pista italiana. Agli Europei di Glasgow arriva la medaglia di bronzo nell'Omnium per Letizia Paternoster. L'azzurra,dopo i tanti risultati a livello giovanile e l'argento nell'inseguimento a squadre in questa rassegna continentale. chiude al terzo posto alle spalle dell'olandese Kirsten Wild, oro, e della britannica Katie Archibald, seconda. Miriam Vece ha chiuso invece in quinta posizione i 500 metri con ...

Europei Ciclismo 2018 - Letizia Paternoster vince il bronzo nell'Omnium : Agli Europei multisport di Glasgow nuova medaglia nel ciclismo. Dopo l'argento di Elia Viviani, Italia sul podio anche nella gara Omnium al femminile. Letizia Paternoster è medaglia di bronzo. Per la ...

Ciclismo - Europei 2018. Letizia Paternoster : “Avrei messo la firma per la medaglia - amo l’omnium! E ora sogno le Olimpiadi col quartetto” : Letizia Paternoster ha conquistato una bellissima medaglia nell’omnium agli Europei 2018 di Ciclismo su pista, correndo quattro prove da autentica veterana anche se ha soltanto 19 anni ed era alla sua prima gara tra le grandi dopo aver dominato nelle categorie giovanili. L’azzurra si è dimostrata molto accorta tra scratch, tempo race e corsa a eliminazione prima di disputare una corsa a punti da vera protagonista con cui è riuscita a ...

Ciclismo su pista - Europei 2018 : splendida medaglia di bronzo per Letizia Paternoster nell’omnium : Torna sul podio l’Italia agli Europei di Ciclismo su pista. Al Sir Chris Hoy Velodrome di Glasgow il Bel Paese torna a brillare con la giovane stellina Letizia Paternoster che nella specialità dell’omnium al femminile trova una magnifica medaglia di bronzo. Quattro prove disputate con grande autorità, nonostante l’inesperienza, dalla 19enne azzurra: se il futuro è tutto dalla sua parte, anche nel presente può iniziare a gioire ...

Europei Ciclismo su pista 2018 – Letizia Paternoster dà spettacolo nell’omnium : è bronzo! Oro all’olandese Wild : Letizia Paternoster conquista il bronzo nell’omnium agli Europei di Ciclismo su pista 2018: la ciclista azzurra chiude dietro Archibald (argento) e Wild (oro) Lunedì di grandi corse al Sir Chris Hoy Velodrome di Glasgow, Scozia, per gli Europei di Ciclismo su pista 2018. Emozionante come sempre l’omnium che ha visto l’azzurra Letiza Paternoster fra le principali protagoniste. La ciclista italiana è riuscita a concludere ...