Ciclismo | Claudio Corti | ‘Geraint Thomas? Non lo considerava nessuno per le

(Di martedì 7 agosto 2018) Dal penultimo posto in classifica generale nel Tour de France d’esordio VIDEO alla maglia gialla di pochi giorni fa. Geraintne ha fatta di strada in undici anni di, sorprendendo anche chi lo aveva lanciato tra i grandi. Il corridore gallese esordì nell’ormai lontano 2007 con la maglia della Barloworld, la squadra guidata dae in cui correva anche un giovane Chris Froome. Con quella squadracorse il suo primo Tour de France, mettendo in mostra buone doti sul passo ma facendo davvero tantissima fatica in salita. Geraint, penultimo nel suo primo Tour de France La Barloworld è stata una squadra dalla storia molto interessante e particolare. Attiva dal 2003 al 2009 e guidata dal Team manager, è stata la prima squadra di matrice africana ad affacciarsi nelprofessionistico, mescolando nell’organico corridori ...