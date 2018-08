Cica Cream | il beauty trend del momento arriva dalla Corea

dilei

(Di martedì 7 agosto 2018) Lesono l’ultimoin fatto di skin care: le donne sudne già non possono più farne a meno, e anche da noi sono già diventate sempre più richieste. Si tratta di creme viso a base di centella asiatica, una pianta dalle straordinarie proprietà lenitive etrizzanti. L’utilizzo della centella asiatica in cosemtica non è una novità: in Oriente le sue virtù riparatrici, spirituali e anti-età sono conosciute sin dall’antichità. Ma è solo di recente che le creme da viso a base di questa pianta hanno conosciuto un vero boom, grazie anche alle nuove tecnologie, che ne hanno massimizzato le performance. Icheno dall’Oriente, non faticano a conquistare seguaci in Europa. L’esperienza ci ha insegnato che le donne asiatiche sono più attente di noi europee alla cura della pelle e che, molto spesso, i loro rimedi sono più ...