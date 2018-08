Choc in clinica | fotografie hot e molestie su bimbe autistiche | arrestato fisioterapista

Posillipo - Choc in clinica : molestie e foto hot su bimbe autistiche : Avrebbe abusato di due bambine, mentre con una terza piccola si sarebbe limitato a scattare delle foto a sfondo pedopornografico. Brutta storia a Posillipo , in uno dei centri di riabilitazione...

