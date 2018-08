Choc a Napoli | 19enne accoltellata sul lungomare da un uomo

Napoli - il racconto Choc : «Stavamo morendo per un cumulo di rifiuti non raccolto da Asìa» : La tensione dei momenti concitati della fuga dalle case, prima s'è sciolta nelle lacrime, poi s'è concentrata sul lavoro dei vigili del fuoco osservato dal lato opposto del...

Nasce la nuova Serie A Diretta Lazio Choc : Napoli e poi Juve. La Roma parte a Torino - CR7 a Verona : La nuova Serie A prende forma. Negli studi milanesi di Sky, in Diretta dalle 19, verranno svelate le 38 giornate del prossimo campionato italiano (al via da sabato 18...

Stuprata due volte - Choc a Napoli : Incubo per una turista inglese di 18 anni che sarebbe stata Stuprata due volte a Napoli la stessa sera. I fatti, come riferisce l'edizione online del 'Mattino', risalgono allo scorso marzo ma sono ...

Choc a Napoli - crolla il soffitto all'ufficio postale : dipendente ferito : Il dipendente di un ufficio postale, in via Vincenzo Lanza a Napoli, è rimasto ferito per il cedimento di una parte del soffitto della struttura. L'episodio è avvenuto durante l'orario di apertura ...

Napoli Choc dopo l'infortunio di Meret - Anna Trieste torna tra i tifosi | Video : «Ciao Alex! È solo un piccolo intervento. In poche settimane tornerai con il gruppo. Ti aspettiamo!». Così il Napoli, via twitter, saluta e rincuora il giovane portiere Alex...

Napoli Choc - rapina della banda del buco alle Poste centrali : banditi in fuga con mezzo milione di euro : Caos e malori, soprattutto tra i tanti pensionati, ma nessun ferito nel colpo della banda del buco oggi alla Poste centrali di Napoli che ha fruttato a due malviventi in tuta bianca un bottino di ...

Choc a Napoli - nudo in strada al passaggio delle donne : arrestato 39enne : Al passaggio delle donne si denudava. Il fatto è accaduto in piazza San Francesco, a Napoli. Il capitano della polizia municipale Alfredo Marraffino, allertato da alcuni cittadini, è intervenuto sul ...