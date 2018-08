CHICAGO PD 4 Anticipazioni 7 agosto | guerra al dipartimento di polizia | chi morirà?

CHICAGO Med 2 quarta puntata : trama e anticipazioni 3 agosto : Chicago MED 2 quarta puntata. Tornano su Italia 1 venerdì 3 agosto 2018 gli appuntamenti con la quinta stagione della serie tv che racconta le vicende dei dottori del Chicago Medical Center. Ecco di seguito trama e anticipazioni della quarta puntata composta da tre episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA Chicago Med 2 quarta puntata: trama e anticipazioni 3 agosto Chicago Med 2×10 Problemi di ...

CHICAGO Fire 5 verso il crossover tra i guai di Casey e quelli di Severide : anticipazioni 8 agosto : Chicago Fire 5 e Chicago PD 4 sono pronti ad unirsi nel crossover che andrà in onda la prossima settimana, 8 agosto, per la felicità dei fan delle due serie firmate Dick Wolf. I protagonisti si ritroveranno insieme per un caso da seguire a più mani e sarà importante per i fan quando per Casey e Severide che finiranno entrambi con le spalle al muro seppur per motivi diversi. L'appuntamento con Chicago Fire 5 è previsto per oggi, 1 agosto, su ...

CHICAGO Fire 5 terza puntata : trama e anticipazioni 1 agosto : Chicago Fire 5 terza puntata. Torna su Italia 1 mercoledì 1 agosto 2018 la quinta stagione della serie tv che racconta le vicende e le missioni svolte dai vigili del fuoco di Chicago. Ecco di seguito trama e anticipazioni della terza puntata composta da due episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA Chicago Fire 5 terza puntata: trama e anticipazioni 1 agosto Chicago Fire 5×07 – Aiuto ...

CHICAGO FIRE 5/ Anticipazioni 1 agosto 2018 : Casey e Dawson presto sposi! : CHICAGO FIRE 5 Anticipazioni dell'1 agosto 2018, in prima Tv su Italia 1. Casey e Dawson cercano di portare a termine l'adozione di Louie e dovranno compiere un passo importante.(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 07:23:00 GMT)

CHICAGO PD 4 torna su Italia1 e si prepara per il crossover : anticipazioni 7 agosto : Chicago PD 4 torna su Italia1 ad un passo del crossover con Justice e Fire in onda la prossima settimana, il 7 e l'8 agosto, per la felicità dei fan della serie e dell'universo targato Dick Wolf. In particolare, nel prime time di oggi, 31 luglio, a partire dalle 21.10 saranno ben tre gli episodi che conquisteranno il pubblico di Italia1 per la seconda settimana consecutiva. Ad andare in onda saranno gli episodi 4, 5 e 6 dal titolo, ...

CHICAGO PD 4/ Anticipazioni 31 luglio 2018 : Voight alle prese con una guerra tra bande rivali : Chicago P.D 4, Anticipazioni 31 luglio: la serie torna in onda su Italia 1 con tantissimi colpi di scena. Hank Voight alle prese con una guerra tra bande rivali(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 06:39:00 GMT)

Notti movimentate in CHICAGO Med 2 tra trapianti e sindromi : anticipazioni 3 agosto : Notti movimentate attendono i fan di Chicago Med 2 il medical drama firmato Dick Wolf che attualmente è in onda su Italia1 proprio al venerdì sera. Nonostante l'alta concorrenza con due serie spagnole, Velvet e Le Verità Nascoste, i medici i Chicago Med 2 si difendono bene dall'alto dei loro tre episodi ogni settimana e lo stesso faranno venerdì prossimo con una notte davvero movimentata per alcuni dei protagonisti. Proprio di scoprire cosa ...

CHICAGO Med 2 terza puntata : trama e anticipazioni 27 luglio : Chicago MED 2 terza puntata. Tornano su Italia 1 venerdì 27 luglio 2018 gli appuntamenti con la quinta stagione della serie tv che racconta le vicende dei dottori del Chicago Medical Center. Ecco di seguito trama e anticipazioni della terza puntata composta da tre episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA Chicago Med 2 terza puntata: trama e anticipazioni 27 luglio Chicago Med 2×07 Conflitti. Uno ...