Chiaramonte Gulfi | tanti fedeli per il Santissimo Salvatore

Chiaramonte Gulfi - la svelata e il concerto di Lorenzo Licitra : Ieri a Chiaramonte Gulfi successo di presenze per la svelata del Santissimo Salvatore ed il concerto del ragusano Lorenzo Licitra . Oggi la processione

U Patron'u munnu a Chiaramonte Gulfi : Tutto pronto a Chiaramonte Gulfi per la feste del santissimo salvatore o U Patron'u munnu. Oggi i Giochi in piazza per Fiata 500 e minicar.