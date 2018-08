Chelsea | fatta per Kovacic Lo United blinda Pogba e il Real gela l’Inter per Modric

serieanews

: #Chelsea, è fatta per il prestito di #Kovacic > - Sport_Mediaset : #Chelsea, è fatta per il prestito di #Kovacic > - ferrante_pie : RT @Sport_Mediaset: #Chelsea, è fatta per il prestito di #Kovacic > - Paolino843 : RT @Sport_Mediaset: #Chelsea, è fatta per il prestito di #Kovacic > -

(Di martedì 7 agosto 2018)PER- Piede sull’acceleratore per il Chelsa di Sarri. Come riportato dai colleghi di “Marca“, èper il passaggio di Mateoal. L’affare si chiuderà sulla base del prestito. Primo tassello per i londinesi in attesa di Fekir, altro colpo in dirittura d’arrivo. IL MANCHESTERPaul… L'articoloper. Loe ill’Inter perproviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempoe sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro....