Che cos' è la fiamma eterna di Chestnut Ridge?

F1 - Todt mette le cose in chiaro : “le condizioni di Michael SchumaCher? Bisogna lasciarlo vivere in pace” : Il presidente della FIA è tornato a parlare di Michael Schumacher, chiedendo rispetto per la sua privacy Michael Schumacher continua a lottare per la vita, provando a riprendersi tutto quello che l’incidente di Meribel gli ha tolto. Una vita al massimo, cambiata radicalmente da un sasso messosi sulla sua strada durante una discesa con gli sci. Foto Lapresse Da quel momento in poi, le notizie sulle sue condizioni di salute sono state ...

Ancelotti - così cambia il Napoli in cinque mosse tattiChe : Inviato a San Gallo Un altro Napoli, completamente diverso da quello che ha preso cinque shiaffoni dal Liverpool. Ancelotti si attende risposte significative stasera contro il Borussia Dortmund, altro ...

Caporalato - cos'è e perché si muore per meno di 2 euro l'ora. Migranti e italiani : Svegliarsi alle tre di notte, lavorare dalle 8 alle 12 ore al giorno, ricevere 'stipendi' anche inferiori ai due euro l'ora. Sono condizioni ordinarie nel mondo del Caporalato, il sistema illegale di reclutamento di manodopera per il lavoro agricolo. Lo

Bologna - ecco cosa resta dopo l’esplosione : i vigili del fuoco al lavoro per raffreddare l’area. Continuano le ricerChe : È stato spento l’incendio provocato dall’incidente fra un’autocisterna che trasportava gpl e alcune auto. I vigili del fuoco stanno raffreddando l’area per rendere più fattibili gli interventi. Sono rimasti a lavoro soprattutto le unità cinofile e gli operatori ‘Usar’, ovvero i soccorritori che si occupano di ricerca e salvataggio in ambienti urbani. L’obiettivo, a quasi tre ore dall’incidente, è capire se ci sono altre ...

Ischia - dopo i panni stesi vietato anChe circolare a torso nudo o in costume da bagno : dopo il divieto a stendere i panni ad asciugare fuori a finestre e balconi in centro storico, a Ischia arriva anche l'ordinanza contro i cafoni che in strada camminano scalzi oppure a torso nudo, o ...

Fascetti : 'Prima Che il Napoli si capisca ci vorrà tempo - Ancelotti deve cambiare qualcosa' : Lunga chiacchierata con Eugenio Fascetti ai microfoni di Rmc Sport che ha commentato il ko contro il Liverpool 'Al ko col Liverpool non darei troppo peso. Se prendi gol all'inizio in contropiede loro possono farti poi male. E' un gruppo che per tre anni è stato ...

Dl motovedette - Magi (+ Europa) : “Testo incostituzionale Che promuove i respingimenti” : “Mi appello alla coscienza dei deputati”, così il deputato di +Europa, Riccardo Magi, presentando ai colleghi deputati una pregiudiziale di costituzionalità sul decreto motovedette che prevede la cessione alla Libia di dodici motovedette per il controllo delle coste, dieci unità navali di Capitaneria e Guardia costiera, due della Guardia di Finanza. “Si tratta di un testo incostituzionale, pieno di contraddizioni che promuove i ...

A Taormina nascosto per 100 anni il murales Che racconta il segreto di un amore omosessuale : Tra le ventuno tappe di "Taormina Cult", giro della famosa località siciliana in 21 tappe, c'è anche la visita alla celebre Casa Cuseni, dove nel 2012 è stata riportata alla luce la sala da pranzo affrescata con la storia di un amore omosessuale nascosta per oltre un secolo, da quando il pittore inglese Robert Hawthorn Kitson fece costruire la dimora.Continua a leggere

Così l’Italia si è fatta superare da Spagna e Grecia : perché è fallito il modello Gallipoli I vip Che resistono : foto : Prezzi alti, scarsi servizi, imprese improvvisate: l’unico obiettivo è «tutto e subito». Così declina «l’Ibiza d’Italia»

Cibi fermentati : cosa sono e perché fanno bene alla salute : In ogni boccone che mangiamo ci sono batteri microscopici e funghi. Nonostante saponi antibatterici, creme antimicotiche e medicine antibiotiche, non c'è modo di sfuggire loro. E forse non sempre è un male. Oggi sappiamo infatti che i batteri sono essenziali per la nostra vita.Il microbiota, ovvero l'insieme dei batteri buoni e cattivi che vivono nella nostra pancia, digerisce il cibo, ci protegge da organismi potenzialmente ...

Napoli - ecco le cose Che ancora non vanno : ROMA - Mica si sparisce così, all'improvviso, da se stesso, abbandonando la propria anima, i propri panni e dimenticando persino un'esistenza! A un certo punto, c'erano ventidue paia di scarpe vuote, ...

"La nebbia? È il fumo delle frittelle della nonna". Così MiChela a 11 anni conquista il campionato della bugia di Pistoia : Si possono celebrare le bugie? Quelle 'buone', goliardiche, sì. E a Pistoia lo fanno da 42 anni. Quest'anno i partecipanti al "campionato della bugia" erano 300 e, racconta Il Giornale, arrivavano da ogni parte del mondo. Tra i più piccoli la più brava è stata Michela, una bambina di 11 anni di Pistoia, che ha conquistato la giuria con una menzogna sulle frittelle della nonna. A lei è andato il premio offerto ...