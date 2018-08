Cerruti-Ferro | ancora un bronzo dal sincro

Nuoto sincronizzato - Europei 2018 : Linda Cerruti e Costanza Ferro meravigliose e di bronzo nel duo libero : Ultima giornata di gare degli Europei 2018 di Nuoto sincronizzato al Scotstoun Sport Campus di Glasgow (Gran Bretagna) ed Italia ancora una volta protagonista. Dopo aver collezionato 2 argenti e 4 bronzi, la compagine guidata da Patrizia Giallombardo è scesa in acqua in questa mattinata britannica con la coppia Linda Cerruti/Costanza Ferro nel programma libero del duo, centrando un altro prestigioso bronzo e portando il computo dei metalli a ...

Italia - dal sincro le prime medaglie : argento per Minisini-Flamini e bronzo a Cerruti-Ferro : Un anno fa a Budapest mondiale furono i primi, l'esercizio è rimasto lo stesso, come la musica, il famoso 'Urlo da Lampedusa' che fece anche polemica politica. 'Abbiamo cambiato qualcosa' dicono. Ma ...

Nuoto sincronizzato - Europei 2018 : Linda Cerruti e Costanza Ferro non deludono! Fantastico bronzo nel duo tecnico : Al Scotstoun Sports Campus, a sei chilometri dal centro di Glasgow (Gran Bretagna), hanno preso il via gli Europei di Nuoto sincronizzato 2018. L’Italia risponde presente conquistando nella prima finale in programma uno splendido bronzo continentale. Nella finale del duo (routine tecnica) le due azzurre Linda Cerruti e Costanza Ferro si sono ben distinte in vasca, accompagnate dalla musica “Concerto for Violin Strings & ...

Nuoto sincronizzato - Campionati Italiani 2018 : Costanza Ferro e Linda Cerruti trionfano nel duo libero davanti a Minisini/Flamini : Penultima giornata di gare nello Stadio del Nuoto di Roma per gli Assoluti 2018 di Nuoto sincronizzato. La coppia ligure formata da Linda Cerruti e Costanza Ferro ha conquistato il titolo tricolore del duo, nella routine “free“, ottenendo il punteggio di 93.567 (27.900 esecuzione, 37.467 impressione e 28.200 difficoltà). Un esercizio di pregevole fattura da parte delle due ragazze, che rilanciano le proprie ambizioni in vista degli ...