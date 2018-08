Cateno De Luca | ' O eliminano le baracche | o eliminano il sindaco di Messina'

I primi 30 giorni - di Cateno De Luca sindaco di Messina [Video] : 27 luglio 2018 - Come annunciato nei giorni scorsi dal sindaco di Messina Cateno De Luca, questa sera da piazza Duomo il primo cittadino ha previsto di dover fare un bilancio dei primi 30 giorni al ...

L'onorevole Cateno De Luca - sindaco di Messina - ha commemorato il commissario di Polizia Giorgio Boris Giuliano : Il sindaco di Messina, L'onorevole Cateno De Luca, nel pomeriggio alle ore 17.30 ha commemorato un grande servitore dello Stato. La cerimonia, è stata caratterizzata dalla deposizione di una corona di ...

Ecco l'idea del sindaco Cateno De Luca : Il primo cittadino Cateno De Luca, è intervenuto su un importante argomento scrivendo che : 'la battaglia per l'autonomia dell'Autorità di sistema di Messina e Milazzo è giunta ad un punto centrale. ...

MessinaServizi Bene Comune : le novità della Società - annunciate dal sindaco Cateno De Luca : Diverse modalità di erogazione del servizio, con l'introduzione del cosiddetto 'netturbino di quartiere' al fine di collegare specifiche porzioni urbane ad operatori preventivamente individuati, sono ...

Messina - il sindaco Cateno De Luca rinviato a giudizio per evasione fiscale : Sarà processato per evasione fiscale a tre settimane dall’elezione a sindaco di Messina. Il giudice per l’udienza preliminare della città sullo Stretto ha rinviato a giudizio Cateno De Luca, eletto primo cittadino lo scorso 24 giugno. De Luca era finito indagato per il caso Fenapi, la Federazione nazionale autonoma piccoli imprenditori da lui fondata, insieme ad altre persone. Caduta l’accusa di associazione a delinquere, il gup ha ...

Sul rinvio a giudizio del primo cittadino Cateno De Luca : i componenti del Gruppo consiliare del M5S - sono rattristati : Il consigliere comunale Gaetano Sciacca, a nome di tutto il Gruppo consiliare del MoVimento 5 Stelle, commenta il verdetto del giudice per l'udienza preliminare Simona Finocchiaro, che ha rinviato a ...

Incontri protocollari del sindaco di Messina - Cateno De Luca : Questa nota diffusa dall'Ufficio stampa di Palazzo Zanca, chiarisce che : 'il sindaco di Messina, Cateno De Luca, è stato ricevuto oggi in visita di cortesia dal prefetto di Messina, Maria Carmela ...

Cateno De Luca dopo la vittoria : "Mi ha chiamato Papa Francesco" : Il neosindaco Cateno De Luca ha detto di aver ricevuto una telefonata dopo la vittoria elettorale. Dall'altra parte della cornetta potrebbe esserci stato addirittura Papa Francesco. Il pontefice si sarebbe quindi interessato all'esito della competizione comunale di Messina. "Mi è arrivata questa telefonata della segreteria del Vaticano...numero sconosciuto", ha esordito il primo cittadino della città siciliana, durante una puntata di "Un giorno ...

È subito "SCateno" De Luca. La telefonata col Papa - il tram sospeso "a 160 km/h" e il Ponte sullo Stretto che "avrà il mio nome" : Il suo primo atto dopo il clamoroso successo elettorale è stato quello di ringraziare la Madonna e di recitare il Padre nostro insieme con i suoi sostenitori. Cateno De Luca, il nuovo sindaco di Messina, è conosciuto come "Scateno" per la sua esuberanza. Ieri, ha raccontato, è stato ricevuto dalla telefonata di Papa Francesco. "Sono rimasto sorpreso, mi sono venuti i brividi" ha raccontato."Alle 15,35 mi è arrivata ...

Messina - la vittoria di Cateno De Luca : il Masaniello anti casta che è in politica da 30 anni. E che è ancora indagato : Un esponente della casta che vince perché dice di essere contro la casta. Un Masaniello del 2000 eletto a furor di popolo per scacciare “i vecchi potenti dai palazzi”. Dove, però, lui stesso dimora da anni occupando ogni genere di poltrona: da quella di consigliere comunale a quella di deputato regionale. È la vittoria dell’ossimoro quella di Cateno De Luca, eletto primo cittadino di Messina con il 65% dei voti. Un mezzo ...

Alla fine Cateno De Luca è diventato sindaco di Messina - stravincendo - : Ma il nome del neo sindaco non è affatto sconosciuto né al mondo politico né a quello giudiziario. De Luca è noto anche per un insolito spogliarello che lo ha visto protagonista nel 2007. All'epoca - ...

Alla fine Cateno De Luca è diventato sindaco di Messina (stravincendo) : È stato eletto sindaco di Messina ai ballottaggi con oltre il 65% dei voti. Una vittoria schiacciante, quella di Cateno De Luca a Messina. Dopo una campagna elettorale dai toni infiammati, candidato senza nessun partito alle spalle, ha battuto il rivale Dino Bramanti (centrodestra, ma senza sostegno ufficiale dei partiti) candidatosi per quella che doveva essere una vittoria sicura. Subito dopo ...

Ballottaggi - lo 'showman' Cateno De Luca è sindaco di Messina 'Non dormo mai e lavoro sempre. E ora farò il ponte sullo Stretto' : Messina è stanca sia di una classe politica che l'ha ridotta in ginocchio, a partire dall'ex Pd adesso Forza Italia Francantonio Genovese, sia dei poteri forti come quello rappresentato dai Franza, i ...

Cateno De Luca chi è nuovo sindaco di Messina/ Video - da protesta in mutande all'arresto : non avrà Consiglieri : Chi è Cateno De Luca, nuovo sindaco di Messina dopo i ballottaggi Comunali 2018. Video, dalla protesta in mutande all'Ars fino all'arresto nel 2017.