ilfattoquotidiano

: Un nuovo post (Castelfiorentino, il museo Benozzo Gozzoli mette al centro le persone con disabilità: “Qui ci sono p… - Noovyis : Un nuovo post (Castelfiorentino, il museo Benozzo Gozzoli mette al centro le persone con disabilità: “Qui ci sono p… -

(Di martedì 7 agosto 2018) “Ildeve essere per tutti, nessuno escluso”. È questo il motto che guida i visitatori all’interno del, in provincia di Firenze. “Siamo un piccolocomunale situato al di fuori dei percorsi turistici di massa. E così abbiamo ripensato il nostro ruolo”, spiega la direttrice Serena Nocentini. Il BeGo si è trasformato in unal servizio della società e del suo sviluppo, coinvolgendo la comunità locale, le scuole, le istituzioni, la biblioteca, le associazioni sociali e culturali, i commercianti. E le case di riposo per anziani. Tutto è nato nel 2009, quando nel cuore delstorico diè stato progettato e costruito il BeGo: “Fin dall’inizio abbiamo seguito adeguati criteri di accessibilità, sia in termini di abbattimento delle barriere fisiche e sensoriali, sia in quelli di accessibilità ...