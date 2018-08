Caso Scieri | l' ex caporale arrestato | Io estraneo | non volevo fuggire

Caso Scieri - la psichiatra : "Quei giovani militari terrorizzati - parlavano a monosillabi" : Liliana Dell'Osso nel 1999 chiamata dai pm a presenziare agli interrogatori nell'ambito dell'inchiesta sulla morte del parà

Caso Scieri - svolta nelle indagini : un arresto e due indagati : È arrivata una svolta nelle indagini sulla morte di Emanuele Scieri, allievo parà deceduto il 13 agosto 1999. Il suo corpo senza vita venne ritrovato 3 giorni dopo il suo decesso sotto una torretta di asciugatura dei paracadute nella Caserma Gamerra di Pisa. Emanuele era un ragazzo siciliano di 26 anni, laureato in giurisprudenza e già praticante presso uno studio legale. Si trovava nella caserma Gamerra per completare il servizio ...

Il Caso di Emanuele Scieri spiegato dall'inizio : C'è un'importante svolta nel caso di Emanuele Scieri, il militare siciliano ventiseienne trovato morto nel centro di addestramento della Folgore di Pisa, il 16 agosto del 1999. Un ex commilitone è ...

Il Caso di Emanuele Scieri spiegato dall'inizio : C’è un’importante svolta nel caso di Emanuele Scieri, il militare siciliano ventiseienne trovato morto nel centro di addestramento della Folgore di Pisa, il 16 agosto del 1999. Un ex commilitone è oggi accusato di omicidio. Si tratta di Alessandro Panella, romano, classe 1979. Secondo le indagini, Scieri, la sera del 13 agosto avrebbe subito violenti atti di nonnismo che ne causarono la caduta dalla scala dove forse ...

Caso Scieri - la presidente della commissione parlamentare : "Risultato di un lavoro serio ed estenuante" : Sofia Amoddio, ex deputata Pd, ha guidato i lavori della commissione che si è occupata della morte del parà siciliano trovato senza vita il 16 agosto 1999

Morte di Emanuele Scieri : la storia di un Caso lungo 19 anni - : 13 agosto 1999, il 26enne di Ragusa arriva alla caserma Gamerra di Pisa, esce il pomeriggio coi commilitoni ma la sera stessa non risponde al contrappello. Il 16 agosto viene trovato senza vita. ...