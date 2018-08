Cartier premia le idee al femminile | il bando è aperto

vanityfair

(Di martedì 7 agosto 2018) Anche quest’annosi impegna a sostenere le imprenditrici più meritevoli del mondo intero. È ormai da anni che la Maison, in collaborazione con la business school Insead e la società di consulenza McKinsey&Company, aiuta le donne a capo di aziende un po’ particolari, tutte selezionate in base alla sostenibilità finanziaria e all’impatto sociale. E così, lanciati oltre dieci anni fa, iWomen’s Initiative Awards mirano a incoraggiare e promuovere l’imprenditorialitàevidenziando così il contributo delle donne all’economia globale. È un vero e proprio concorso ed è possibile presentare la propria candidatura fino al 31 agosto alle ore 14. Può partecipare qualsiasi start up a guidache abbia un’operatività da circa due/tre anni e che sia portatrice di un progetto originale di attività profit, completamente nuovo e non configurato come una ...